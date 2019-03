Pääkirjoitus: Ihminen rikastuu – luonto köyhtyy



Ympäristökeskuksen ja ympäristöministeriön julkaisema raportti eliölajien uhanalaisuusarviosta osoittaa, että Suomen luonto köyhtyy edelleen. Arvioiduista yli 22 000 lajista lähes 12 prosenttia on uhanalaisia, kun edellisessä arvioinnissa osuus oli 10,5 prosenttia. Lajien uhanalaisuutta selvitettiin nyt viidennen kerran. Valtion raportissa, jonka laadintaan on osallistunut 180 tutkijaa, suositellaan nopeita toimia elinympäristön monimuotoisuuden turvaamiseksi. Tutkijoiden mukaan pelkkä suojelualueiden lisääminen ei riitä. Luonnon monimuotoisuus on otettava huomioon jokaisessa luntoon kohdistuvassa toimenpiteessä.

Nisäkkäistä tutkijoiden keräämälle uhanalaisten listalle kuuluvat muun muassa karhu ja susi ja linnuista monet haukat ja molemmat kotkalajimme sekä kosolti pöllöjä. Lähes kaikkien lintujen uhkana ovat hakkuut, jotka supistavat lintujen pesintäalueita. Perhosten ja muiden hyönteisten rasitteena ovat puolestaan maisemien peittyminen ja luonnonvaraisten niittyjen väheneminen. Myös karjan laidunnuksen väheneminen haittaa perhosten ja monien muiden eliölajien menestymistä. Jokiravun ja jokihelmisimpukan uhkana ovat taas vesistöjen säännöstely ja ravinnepäästöt.

Lähes tulkoon kaikkien eliölajien uhka on laji nimeltä Homo Sabiens, ”ajatteleva ihminen”. Suomessakin vain 5,5 miljoonan ihmisen populaatio on onnistunut leikkaamaan muiden eliölajien elintilaa enemmän kuin mikään muu eliölaji. Jos Suomen tilanne on näin huolestuttava, voi vain ounastella, miltä näyttää maissa, joissa ihmistiheys on selvästi suurempi. Toisaalta monet eliölajit ovat kautta aikain hyötyneet ihmisestä. Suurella todennäköisyydellä naakan, rotan, hiiren ja laiduntamista seuraavien perhosten määrät olisivat huomattavasti pienempiä ilman ihmisen toimintaa. Tosin lajit, jotka ovat symbioosissa ihmisen kanssa, ovat tuiki harvassa.

Viime vuosina ihmisen vaikutuksesta ilmastoon on väännetty peistä pitkään. Huhtivaalienkin yksi teema on ilmasto. Kuinka pieni ja piskuinen Suomi onnistuu leikkaamaan päästöjä. Samalla vähemmälle huomiolle on jäänyt ihmisen vaikutus ympäristöön ja luontoon. Uhanalasten eliöiden väheminen voisi myös olla tulevien vaalien teemana. Toisaalta ilmasto ja eliöiden määrä ovat luonnollisesti yhteydessä toisiinsa. Ilmaston lämpeneminen uhkaa Suomessa varsinkin tuntureiden luontoa ja eläimiä kuten naalia ja riekkoa.