Keskipohjanmaa 20 vuotta sitten: Tiina osaa esitellä hevosen näyttelyssä



KAUSTINEN

VeteliläinenTiina Lempiälä on palkittu tamma- ja varsanäyttelyssä parhaana esittelijänä useammin kuin kukaan muu. Vaikka näyttelyssä arvostellaankin lähinnä hevoset, esittelijän osaamisella ja olemuksella on melkoinen vaikutus lopputulokseen.

– Aloitan hevosen valmistamisen esittelyyn viikkoa ennen näyttelyä. Jos varsan käsittelyssä on tapahtunut laiminlyöntejä, viikossakin se ehtii oppia tärkeimmät.

Näyttelyssä varsan on osattava kävellä ja ravata esittelijän vierellä sekä kääntyä molempiin suuntiin. On myös osattava seisoa hiljaa paikallaan ryhdikkäänä.

– Hiljaa paikallaan seisomista on todella harjoiteltava. Vireää on rauhoitettava, pitkästyvän mielenkiinto on säilytettävä.

Nykyisten ravurivarsojen joukosta ei juuri löydä apaattisuuteen asti laiskoja, mutta varsan kiinnostuksen säilyminen näyttelyssä on tärkeätä.

– Varsa on virkeänä edukseen. Luontainen innostus lopahtaa, jos se tuodaan näyttelypaikalle liian varhain, Tiina neuvoo.

Varsaa on ennen esittelyä liikutettava, jotta sen käynti ja ravi olisi tuomarien silmien alla notkeimmillaan.

Esittelijän on kyettävä juoksemaan aikamoista vauhtia, jotta hevonen ravissa näyttää parhaat liikkeensä. Tiina Lempiälä pelaa lentopalloa ja urheilee muutenkin.

Tärkeintä hevosen esittelyssä on hyvä ote eläimeen. Isänsä kumppanina Lempiälän oriasemalla työskentelevä Tiina Lempiälä on puuhannut hevosten parissa polvenkorkuisesta. Tiina tietää, ettei hevosta hallita raa’alla voimalla, vaan taidolla.

Näyttelyissä Tiina Lempiälä alkoi kulkea isä-Mikon mukana.

– Sitten halusi päästä itsekin esittelemään hevosta, Tiina muistelee.

Suomen menestynein hevosen esittelijä pärjää myös kilparadoilla. Monté eli raviratsastus sujuu yhtä hyvin kuin ohjastus kärryiltä. Paha on poikien panna paremmaksi.

Kaustisen varsanäyttelyssä Keski-Pohjanmaan hevosjalostusliitto palkitsi Tiina Lempiälän hyvästä menestyksestä valtakunnallisissa näyttelyissä.

Kilpailu kiristyy, sillä Kaustisella parhaan esittelijän palkinnon sai Sirpa Korkiakoski.

Kaustisen näyttelyssä arvioitiin seuraavat hevoset:

1-vuotiaat lämminveriset: t. Mauatua. 1-vuotiaat suomenhevoset: t. Veivin Viivi. 2-vuotiaat lämminveriset: o. Lewis Newman, t. Madam Victory, t. Midsummer Magic, o Nik Bar, o. Red Fox, o. Velvet Prins, o. Lass Bodyguard, (näyttelyn paras varsa, om. Jari Riihimäki Ullava).

3-vuotiaat suomenhevoset: t. Kilun Sorja, (paras sh-varsa, om. Rainer ja Tapio Björkroth Kokkola), t. Neiti Nokkonen, o. S.N. Leijona, o. Totemi Rok, t. Ventteriina.