Maija Rahkola: Teos puhuu puolestaan

Silmäilen taideteosta, jossa näyttäisi olevan piirrettynä yksi punainen viiva.

"Eikö olekin aivan uskomaton työ? Tämä on sen kuuluisan taiteilijan tekemä, tai no kyllähän sinä hänet tiedät", joku taiteesta paremmin tietävä sanoo ja tuijottaa silmiini pistävästi.

Saan häneltä selvityksen siitä, että tämän kyseisen teoksen takana onkin äärimmäisen syvällinen ja merkityksellinen sanoma, jonka ymmärtäminen vaatii rivien välistä tulkittuna tiettyä älykkyyttä ja sivistyksen tasoa.

Kaiken teoksen hehkutuksen keskellä en pääse samaan tunnelmaan muiden teosta ihastelevien kanssa. Hieman ilkeästi mietin, että kyllähän minultakin tuollainen luonnistuisi. Kunhan räiskisi vähän pensselillä menemään ja kehittäisi teoksen taustalle niin filosofisen taustatarinan, että sivistyneempikin taiteen tuntija tuntisi itsensä jo vähän sivistymättömäksi.

Ehkä minä voisin vaikkapa eristäytyä erämaahan kuukaudeksi pohtimaan elämän syntyjä syviä, ja palata tyhjän paperin kanssa. Niin, emmehän me lopulta elämästä oikeastaan mitään tiedä, joten luonnollisesti myös paperikin on tyhjää täynnä.

Tämä voisi olla ihan loistojuttu. Ainoa ongelma on, että minulta puuttuu nimi, eli olen taiteilijana niin sanotusti nobody.

Leikki leikkinä ja kaikki kunnioitukseni taiteilijoille ja taiteen tekijöille. En ole niitä ihmisiä, jotka pitävät taidetta turhana tai merkityksemättömänä. Päinvastoin nautin suuresti luovuudesta ja arvostan kaikenlaista taiteellisuutta ja taidetta -olipa se sitten ammattilaisen tai harrastajan tekemää. Itse teos ratkaisee: se joko koskettaa ja säväyttää, tai sitten ei.

Oli kysymys sitten taiteesta, kirjasta tai jostakin muusta teoksesta, tekijän nimi ei kuitenkaan ole automaattinen tae hyvästä, tai ainakaan sen ei pitäisi olla. Ei edes se nimi, joka on kerännyt kunniaa ja kiitosta, palkintoja ja ihmisten raikuvia aplodeja vuosikymmenten ajan.

Teosta katsoessa jo pelkkä tekijän nimi voi tehdä teoksesta ihmisten silmissä huippuhyvän. Mitä tapahtuisikaan, jos lähtisimme arvioimaan teoksia tietämättä niiden tekijöistä mitään?

On alansa huippuja, jotka kerta toisensa jälkeen onnistuvat ja ovat vain kerta kaikkisen taitavia siinä mitä tekevät. Mutta väitän, että suurin osa heistäkin joskus epäonnistuu. Valitettavan usein teos saa jo näkyvyyttä sen tekijän nimen perusteella, riippumatta siitä, onko itse sisältö todella sen kaiken näkyvyyden arvoinen.

Kokemusta ja alan konkareita tulee arvostaa. Suurin osa heistä onkin raivannut tiensä huipulle kovalla ja määrätietoisella työllä – taitoa tietenkään unohtamatta. Näin ollen, kunnian ja arvostuksen saaminen on heillä tietenkin ansaittua. Suurenmoiset ja onnistuneet teokset eivät menetä myöskään arvoaan ajan saatossa.

Mielestäni teoksen tekijästä riippumatta teoksia tulisi kuitenkin kyetä arvioimaan objektiivisemmin, ja antaa teokselle arvoa ja näkyvyyttä silloin, kun se on sen ansainnut. On uusia, huippuhyviä tulokkaita, joiden töiden arvostus jää valitettavan usein täysin alakanttiin siksi, että heillä ei ole niin sanottua nimeä. On myös alansa huippuja, joiden teokset saavat ylistystä enemmän kuin niiden sisältö olisi siihen aihetta antanut.

Annetaan siis teosten puhua puolestaan.