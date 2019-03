Lukijan mielipide: Vaasaan vai Ouluun sotessa, Urpilainen?



Luin enemmän kuin hämmentyneenä Jutta Urpilaisen mielipidettä (KP 10.3) siitä että sotenehdotuksen kaatuminen on Keski-Pohjanmaalle pelastus. Urpilainen muistaa huonosti edes omaa ministeriaikaansa. Silloin Kataisen/Stubbin-Urpilaisen/Rinteen hallituksessa soteksi ajettiin mallia, jossa Keski-Pohjanmaalla ei ollut mitään itsenäistä roolia. Olisimme olleet isomman alueen reuna-aluetta, josta palvelut ja päätösvalta olisi imetty muualle. Maassa olisi ollut 8, viimeksi 5 aluetta. Toki edesmennessä hallituksen sote-esityksessä ongelmakohtia oli, valinnanvapauteen liittyviä perustuslaillisia eniten, mutta ratkaisua ei ollut rakennettukaan vain tämän päivän ongelmiin. Tarvitaan näkökulma tulevaisuuden ratkaisuihin vuosikymmeniksi eteenpäin. Pelkästään eläkeläisten määrä on parissa vuosikymmenessä kolminkertaistunut ja kehitys jatkuu. Hoivan ja hoidon tarve kasvaa rajusti ja nykyjärjestelmä, ei huono sekään, ei vain riitä eikä kestä tulevaisuutta.

Soten sateenvarjon alla on rakennettu Keski-Pohjanmaalla oma sosiaali- ja terveydonhoidon kuntayhtymä Soite. Työ on tehty soteen valmistautuen hyvässä puolueiden, kuntien ja asiantuntijoiden ja henkilöstön yhteistyössä. Ongelmakohtia on käynnistymisessä ollut, mutta sopivankokoisena ketteränä toimijana Soite on niitä pystynyt korjaamaan. Rahasta on varmasti pula nyt ja tulevaisuudessa, suurin syy palveluiden tarvitsijoiden määrän kasvu. Soitessa rahoittajat eli kunnat, etunenässä Kokkola, ovat vaatineet kovempaa kulukuria. Jopa käytettyjä palveluita on uhattu jättää maksamatta. Onneksi Sipilän hallitus on pystynyt kääntämään edellisen hallituksen negatiivisen työllisyys- ja talouskehityksen positiiviseksi ja maan syöksy on käännetty nousuksi. Se ei kuitenkaan riitä, vaan rahaa säästävän katkeamattoman hoitoketjun lisäksi tarvitaan verkko, joka poimii kyydistä pudonneet.

Toivon SDP:n ja Urpilaisen kertovan oman mallinsa, miten sosiaali- ja terveyspalvelut jatkossa hoidetaan Keski-Pohjanmaalla. Antti Rinteen tähänastisista sepustuksista ei konkretiaa löydy. Enää ei riitä hallituksen esityksen moittiminen, kun sitä ei opposition toiveen mukaan enää ole. Tyytyväinen olen Urpilaisen ilmoitukseen, että Sdp kannattaa Keski-Pohjanmaan maakunnan itsenäisyyttä.