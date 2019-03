Lukijan mielipide: Päätöksentekokyky on säilytettävä – Jotain on valittava jotta pääsee matkaan



Päätöksentekokyky.

Laitanko punaisen vai harmaan jakun. Otan sittenkin kolmannen vaihtoehdon, vaalean, tekonahkaisen. Jotain on valittava jotta pääsee matkaan.

Se on kompromissi. Riittävän hyvä päivän haasteisiin ja vaikka vyötäröltä kiristää, voinen omaa ja kansanterveyttä parantaa jättämällä aamun ensimmäisen kokouswienerin nauttimatta.

Hallintomallit on hankalia. Sote- ja maakunta-uudistus vaikea hahmottaa, mitä se tarkoittaa, mihin se yltää. Ja miksi, meillähän on kaikki hyvin ja palvelut toimii. Eilenkin käytin lasta hammaslääkärillä, kilometrin matkan päässä. Nuori lääkäri, vetovoimaa työpaikoissakin näkyy olevan. Kaikkihan on ihan hyvin.

Mutta kun ei ole. Lompsasta näkyy pohja. Millään en voi valtuustossa nostattaa kunnan veroprosenttia kattamaan ne todelliset sotemenot. Veneestä on tulppa irti, kaikki menee mitä sinne viskotaan. Ympärillä velloo mustaa ja kylkiin kiinnittyy vihertävää levää. Miljoonia, kasvu vuodessa, miljoonia eikä loppua näy. Tämä sama kehitys näkyy naapureiden sotemenoissa. Tämä ei selity siis sillä, että me tekisimme kaiken huonommin. Että voisin syyttää sitä sote-yhtymää jonka yhdessä perustimme.

Ilmapiiri josta puheenjohtaja kantaa vastuun. Mitäpä on tehdessä jos naapurit sukeltaa pinnan alle tai omassa päättömyydessään, päättämättömyydessään, ei näe kompromissia tai kyllin hyvää.

Ettei sadat asiantuntijat maakunnissa tai valmistelussa ole riittävän hyviä tai oikeassa jatkaessaan valmistelua, odottaessaan että joku nyt päättäisi tämän tehdä.

Ei, ei se ole ongelmatonta, ei se ikinä ole. Mutta päätöksentekokyky on säilytettävä. On ajateltava kokonaisetua ja tehtävä ratkaisuja.

Tällä erää ratkaisu on maku- ja soteuudistuksen alasajo ja ensimmäisen ja viimeisen kerran päätän kirjoitukseni tähän titteliin. Ensimmäisen kerran siksi koska tässä ryhmässä asemaa on ollut turha korostaa. Yhteishenki ja yhteinen tahto, maakunnan eteen tehtävä työ on enemmän kuin yksi.

Viimeisen kerran siksi koska päätöksentekokyky on kompuroinut kohta parikymmentä vuotta.

Tässä on vielä äyskäröitävää. Pohjanlahden rannoilla puetaan myrskyviitat ylle, sytytetään valot majakoissa ja jatketaan soutamista.