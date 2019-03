Keskipohjanmaa 50 vuotta sitten: Keskussairaala yliopistotasoa



Keski-Pohjanmaan keskussairaalan hoitomahdollisuudet eivät suurestikaan poikkea yliopistollisen keskussairaalan vastaavista mahdollisuuksista, mainitsi Keskipohjanmaalle keskussairaalan johtava ylilääkäri lääketieteen ja kirurgian tohtori Olli Holopainen. K-P:n keskussairaalaan tulevat kaikki keskussairaaloissa yleensä olevat erikoisosastot.

Oulun yliopistolliseen keskussairaalaan verraten ei kaikkia suppeampia erikoisaloja ole, mutta niiden tarvekin on erittäin vähäistä. Sen sijaan meidän etumme on siinä, että pienemmässä sairaalassa tutkimus ja hoito ovat yksilöllisempiä. Tavallisessa keskussairaalassa eivät potilaat myöskään joudu toimimaan opetusmateriaaleina niin kuin on laita yliopistollisessa keskussairaalassa.

Sairaansijan hinta on Kokkolassa halvempi kuin Oulussa. Kokkolassa sairaansijan hinta tullee olemaan 170.000 markkaa, joka kuitenkin vielä pysyttäneen alittamaan.

Ouluun rakenteilla olevassa sairaalassa hinta tullee olemaan 229.200 markkaa