Pääkirjoitus: Mitä ostat, mitä syöt, missä kuljet – Tiedon murusetkin ovat jollekin kullanarvoisia



Kuka nyt haluaisi tietää, mitä aamupalalla pistelet poskeesi. Ketä kiinnostaa, mitä pankkitilisi saldolle tapahtuu ja liikkuuko siellä mihin suuntaan virtuaalisesti rahaa. Onko kenenkään mitään mieltä tallettaa tietoja internetissä käyttäytymisestäsi ja tallettaa lukemaasi. Miksi joku olisi innokas tietämään päivittäisiä liikkeitäsi ja ajanviettoasi. Vastaus noihin kaikkiin kysymyksiin on, että kyllä jotakin kiinnostaa. Sinun ostoksesi, ruokailutapasi ja lukemisesi ovat kuitenkin yksityistä tietoa, jonka kautta sinun tottumuksiasi sekä tapojasi voidaan ennakoida.

Vanha totuus, että tieto on valtaa pitää edelleen paikkansa. Tietoa kerätään, mutta sitä myös käytetään. Henkilökohtainen data on kullanarvoista, eikä sitä turhaan louhita digitaalisessa maailmassa. Eivät pankit, kaupat, ja monet muut yritykset huvikseen kerää tietoja meistä jokaisesta. Personointi, mainosten kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen on jatkuvaa.

Kun tietää, mitä sinä aamupalalla syöt, niin on helpompaa markkinoida ja myydä sinulle sopia eineksiä. Kun sinun internetissä käyttämäsi sivustot ja palvelut ovat jonkun tiedossa, niin niiden avulla tiedetään ehkä mitä sinä haluat, vaikka et ole siitä edes itse tietoinen. Erilaiset älylaitteiden ehkä huomaamattomatkin sijainnin ilmaisijat pitävät huolen, että liikkumisesi ja oleskelusi ovat tiedossa. Ehkä kuuluisa iso veli ei valvo sinua bittimaailmassa, mutta uteliaita kuitenkin siellä riittää. Jos tiedetään sinun liikkuvan jossakin, niin sinulle on esimerkiksi helpompaa ennakolta suunnata suoramainontaa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Mutta, mitä haittaa, jos tietojasi kerätään? Suurta salaliittoteoriaa on turha rakentaa ja tapetoida katalia uhkakuvia seinille. On kuitenkin hyvä tietää, että sinunkin elämäsi tiedon murusia kerätään ja niitä hyödynnetään erilaisiin tarkoituksiin. Mihin kaikkeen tietoa sitten käytetään onkin kiperämpi kysymys.

Kaikilla meillä on valtaa omiin tietoihimme. Vuoden alussa voimaan tulleen EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti, jos yrityksellä on henkilötietojasi, niin sinulla oikeus päästä tietoihisi. Sinulla on myös oikeus saada lisätietoja tietojesi käsittelystä ja siitä mihin tarkoitukseen tietojasi käytetään.