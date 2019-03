Lukijan mielipide: Himankalaisten palvelut ovat tahtokysymys



Himankalaiset lapsiperheet kirjoittivat mielipidekirjoituksen huolistaan Himangan peruspalvelujen suhteen. Otanpa siitä kirjoitukseeni kopin.

Himankalaisia lapsiperheitä yhdistää hyvä yhteishenki, perhekahvilatoiminta, MLL-toiminta ja huoli peruspalvelujen turvaamisesta Himangalla. Nuorten lapsiperheiden mielipidekirjoitus oli huolella ja positiivisessa hengessä laadittu. Se oli suunnattu päättäjille ja erityisesti meille himankalaisille valtuutetuille. Kirjoitus ei ollut politiikkaa, vaan kaikkien allekirjoittajien yhteinen huoli.

Vuoden 2010 alusta Himanka on ollut osa Kalajokea. Paljon on Kalajoella tapahtunut, mutta ei kovinkaan paljon Himangalla. Himangalla asuvat tarvitsevat peruspalvelut lähellä asuinpaikkaansa kuten muutkin. Tärkeimpiä ovat terveydenhuollon lähipalvelut kuten neuvola-, laboratorionäytteenotto-, lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut ja niille asianmukaiset, toimivat ja nykyaikaiset fyysiset toimitilat digi- ym. nykyaikaisine yhteyksineen. Tilatarve ei ole kovinkaan suuri, ehkä 500-600 neliömetriä. Niitä ei pidä harkitsemattomasti järjestää mihinkään toiseen tarkoitukseen rakennettuun tilaan, kuten tutkinnan alaisena oleva Himangan entinen kunnanvirasto. Siihen ei kannata tuhlata satoja tuhansia euroja uusine vesipisteineen.

Terveyspalveluja tulee kuntalaisille tuottaa luotettavasti ja laadukkaasti. Niitä varten tarvitaan pitkäkestoinen ratkaisu eli uudet tilat. Himangan entinen kunnanvirasto soveltuu eri toiminnoille ja esim. yhteisötaloksi, jossa voi olla yhteistä toimintaa entisissä kokous- ja kahviotiloissa, jotka eivät vaadi suuria korjauksia. Toimistohuoneet soveltuvat pienyrityksille, joita tulee markkinoida myös Himangalle. Tiloissa voi olla myös kaupungin hallintotoimintaa. Kunnanviraston entiset postin tilat, joihin on oma sisäänkäynti, soveltuvat pienillä korjauksilla perhekahvilalle ja Mannerheimin lastensuojeluliiton Himangan osaston toiminnoille jne. Tiloissa nyt työskentelevät maaseutu- ja myel-asiamies mahtuvat toisiin toimistohuoneisiin.

Kunnanviraston kellarikerroksen tilannetta en tunne hyvin, mutta uskon, että siitäkin saadaan toimitilaa, joka saattaa vaatia korjauksia. Ratkaisut pitää tehdä himankalaisia kuuntelemalla ja pitkäkestoisesti.

Ikäihmisten hoiva- ja asumispalvelut on tarkastelun alaisena niin Himangalla, Kalajoella kuin Rautiossakin. Raution tilanne on pian hallinnassa sekä tonttien että tahtotilan suhteen. Kalajoki ja Himanka odottavat ratkaisuja. Otetaan ihmisten peruspalvelujen järjestäminen omiin käsiin ja ”unohdetaan” hetkeksi se, että joku muu, vaikka terveysjätit hoitavat meille tarjonnan. Meillä ei ole siihen varaa.

Jopa peruspalveluministeri ryhdistäytyi ja osoitti ”kaapin paikan” isoille terveysjäteille. Toivottavasti myös kalajokisina päättäjinä tajuamme, että niin terveys- kuin hoiva- ja asumispalvelujenkin järjestäminen omille asukkaillemme on meistä itsestämme kiinni. On tahtokysymys, ovatko peruspalvelut Himangalla, Kalajoella ja Rautiossa tasolla, mikä tyydyttää kuntalaisia ja mahdollistaa heidän asumispaikkansa valinnan. Toive on myös, että me valtuutettuina löydämme yhteisen sävelen kaikkien kaupunkilaisten, myös himankalaisten parhaaksi.