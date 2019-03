Lukijan mielipide: Vielä vähän rauta-arvoista – Toivon hyvää yhteistyötä lääkärien ja hoitajien kanssa, jotta saadaan ihmisten rauta-asiat kuntoon



Laitanpa minäkin sormeni ferritiinisoppaan josta niin paljon puhutaan. Hienoa kun asioista keskustellaan ja Keskipohjanmaa-lehtikin nostanut asiaa esiin.

On totta, että hyvin monilla naisilla on vaikeiden oireidensa taustalla raudan puute ilman anemiaa. Se on saattanut saada alkusykäyksensä jopa 20 vuotta sitten synnytyksen yhteydessä olleesta rajusta verenvuodosta tai vaikka keskenmenosta joita silloin ei ymmärretty hoitaa riittävän pitkäaikaisella rautatankkauksella. Rauta-arvot hupenevat pikkuhiljaa ja syitä todella voi olla hyvin monia. Oireet saattavat olla hyvinkin hankalat ja johtaa pitkiinkin sairauspoissaoloihin.

On tärkeää miettiä asiaa aina yksilöllisesti. Onko perusasiat kunnossa? Jos ruuansulatus sakkaa, tästä saattaa syntyä ravintoainepuutoksia ja mahasuolikanavan oireita. Onko liian runsaat kuukautiset, onko ruokavaliossa ja elintavoissa parannettavaa, onko henkilö kova stressaamaan ja murehtimaan kaikesta ja sen takia elämä ja terveys sekaisin, harrastaako liikaa liikuntaa, syökö liian vähän ruokaa, onko ravintoainepuutoksia (mm. aminohappojen puute, C-vitamiini, B-vitamiinit ja hivenaineet) tai onko taustalla jokin muu pikaisesti huomiota tarvitseva terveysongelma? Alakanttisiin ferritiineihin voi liittyä kuparin ja sinkin epätasapainotila tai epätasapainotila sukupuolihormonituotannossa. Myös maksan ja munuaisten toimintaa on syytä huomioida.

Jos kyse on raudan puutteesta, rautaa ja verta muodostavia elementtejä on tärkeä tuoda ravitsemukseen sekä ruuan että ravintolisien muodossa. Pelkän raudan tankkaaminen on usein puutteellista ja tuo apua heikosti ja hitaasti. Siksi on ensiarvoisen tärkeää kiinnittää huomiota ruuansulatukseen. Se on monilla heikko ja hyvä konsti voi olla syödä eri aikaan proteiiniruuat ja tärkkelystä sisältävät ruuat. Tämä voi jo edistää ruuansulatusta ja helpottaa vatsaoireita. Lisäksi saatetaan tarvita ruuansulatusentsyymivalmisteita aterioilla ja proteiiniaterioilla suolahappolisää, jos proteiinit sulavat huonosti. Veren muodostamiseen ja veren proteiinien tuottamiseen tarvitaan aminohappoja. Lisäksi mm. tiettyjä B-ryhmän vitamiineja ja hivenaineita. C-vitamiini edistää rauta-arvojen palautumista. Ruuansulatusta ja raudan imeytymistä voidaan parantaa funktionaalisen ravintoterapian avulla. Toivonkin hyvää yhteistyötä lääkärien ja hoitajien kanssa, jotta saadaan ihmisten rauta-asiat kuntoon. Herättää mietteitä kun Keskipohjanmaan alueella ei ole funktionaalista lääkäriä. Olen joutunut ohjaamaan asiakkaita Etelä-Suomeen lääkärin vastaanotolle. Siellä toimii jo useassa lääkärikeskuksessa lääkäri-ravintoterapeutti työpareja.