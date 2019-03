Jukka Anias: Elefantteja, epätoivoa ja kulkukoiria

Niin tuli sitten aika, kun kansalle kerrottiin sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen menneen taas kerran... nooh... pyllylleen.

En usko edes niin hurmahenkistä kepun tupailtaa olleen enää helmikuussa, etteikö siihen olisi varauduttu.

Ihan niin kuin professori Heikki Hiilamo maanantain A-studiossa totesi, soten kaatuminen todellakin oli poliittisen järjestelmän kannalta katastrofi.

Kun kerran edustuksellisen demokratian idea on äänestää päättäjiä päättämään, heidän pitää se tehdä. Siis tehdä työnsä.

Työpaikalla on jo tullut semisti noottia, että alkavat Anias-jutut toistaa itseään. Auliisti sen tunnustan, mutta hapertuvana kliseeautoomaattina toistan silti: aina löytyy joku ratkaisu, joko hyvä tai huono.

Joskus ei niin maineikkaalla sotilasurallani sama asia sanottiin toisin: jos ette jossakin tilanteessa kerta kaikkiaan tiedä mitä tehdä, tehkää jotain!

Suomalaiset poliitikot eivät ole puoleentoista vuosikymmeneen noudattaneet kumpaakaan doktriinia.

Muotia tuntuu olevan hakea sote-jättiläisen rakentamisesta vertauskohta elefantin syömiseen. Ohje on, että elefantti on helpompi palastella pieninä annoksina kuin koettaa ahmia koko hoito.

Analogia on niukin naukin ymmärrettävissä. Ei nimittäin ole Pohjois-Hakalahden risukoissa käsitystä, kuinka paljon elefantteja nykyisin syödään.

Joka tapauksessa. Kyllä insinööri Sipilän prosessikaavion valuviaksi on laskettava kaiken mahdollisen kytkeminen kaikkeen mahdolliseen. Kyllästymiseen saakka hoettu, mutta melkeinpä elefantinkauppa oli kytkeä Santeri Alkion ajoista saakka elänyt maakuntahallintounelma kokoomuksen markkinasiiven valinnanvapauteen.

Jos kliseitten poluille taas hypätään, niin yleensä saa niitä kaloja, joita pyytää. Ja kun tuuleen kylvää, niin myrskyyn niittää. Poliittisella ahneudellakin saattaa olla yhtä ikävä loppu kuin ihan sillä tavallisellakin.

Entäpä sitten hallituksen kaataminen? Tiedot kertovat keskustan monumentaalista mainetta nauttivan ”kentän” antaneen paikoin ylitsevuotavaa kiitosta pääministerin ratkaisulle.

Totta kai se on linjassa tulos tai ulos -periaatteen kanssa. Oikeasti tällä manööverillä on tasan yksi, kalenterista löytyvä selitys. Se on sunnuntai huhtikuun 14. päivä.

Tuskinpa Juha Sipilä on kantrimusiikin ystävä, mutta hänen ratkaisunsa on linjassa upean amerikkalaisen laulusepän Guy Clarkin yhden merkkiteoksen kanssa. Desperados Waiting for a Train on saanut suomenkielisenkin version, jonka Topi Sorsakoski ja Reijo Taipale yhteislauloivat nimellä Kulkukoirat.

Epätoivoiset ihmiset tapaavat tehdä epätoivoisia ratkaisuja. Niin myös puolueet. Nuo kansanvallan kulkukoirat.