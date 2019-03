Piispa siunaa käyttöön peruskorjatun seurakuntakodin Haapajärvellä



HAAPAJÄRVI

Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo siunaa käyttöön peruskorjatun seurakuntakodin Haapajärvellä ensi sunnuntaina. Juhla pidetään heti jumalanpalveluksen ja keittolounaan jälkeen. Piispa saarnaa jumalanpalveluksessa.

Haapajärven kirkkoherra Kari Tiirola kertoo, että seurakuntakoti on käynyt peruskorjauksessa läpi erityisesti sisätilojen täydellisen muodonmuutoksen.

– Remontissa haluttiin säilyttää varsin käytännöllisenä ja onnistuneena pidetty seurakuntasali, mutta sen lisäksi taloon haluttiin luoda raikasta ja rennompaa ilmettä. Erityisesti aulatilat ja salin pienempi, olohuoneeksi nimetty osa, on saanut runsaasti kiitosta seurakuntalaisilta.

Toinen merkittävä muutos on kokoustiloina käytetyn Yläsalin muuttaminen nuorisotiloiksi. Myös päiväkerho- ja perhekerho ovat saaneet lisää tilaa. Peruskorjauksen myötä myös taloustoimisto ja kirkkoherranvirasto ovat muuttanet saman katon alle.

Seurakunta myikin vuosi sitten tarpeettomaksi jääneen vanhan kirkkoherran pappilan, Laurikkalan, joka oli suurelta osin toimistokäytössä sekä samassa pihapiirissä nuorisotiloina toimineen Pikkupappilan.

Seurakuntakodissa on kaksi kappelia, joista Mikaelin kappelia voidaan käyttää pienimuotoisiin hautajaisiin. Kauniissa Marian kappelissa voidaan järjestää muita kirkollisia toimituksia, kuten ristiäisiä ja avioliittoon vihkimisiä. Kappelissa toimitetaan aamumessu kerran kuukaudessa.

Haapajärven seurakunta on rahoittanut 1,6 miljoonaa maksaneen peruskorjauksen osaksi omalla rahoituksella, osaksi pankkilainalla. Peruskorjauksen suunnitteli arkkitehtitoimisto Paloranta Ylivieskasta. Pääurakoitsija oli Pyhäsalmen Rakennus Oy.

Seurakuntatalona aiemmin tunnettu Seurakuntakoti on rakennettu vuonna 1967. Rakennuksen suunnittelija on arkkitehti Touko Saari. Taloa on aiemmin remontoitu 90-luvun alussa, jolloin laajennettiin keittiötä ja rakennettiin uusi ruumishuone sekä sen yhteydessä oleva nykyinen Mikaelin kappeli.