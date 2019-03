Aikuisten hotellit tekevään tuloaan - "Täällä lapset eivät huuda, eivätkä töppöset tömise"

Vantaalle avattiin Suomen ensimmäinen hotellin osa, joka on varattu pelkästään aikuisille.

Hotellin läheisyydessä pitää olla Jan Anrén mielestä erilaista tekemistä, kuten kuntosali tai elokuvateatteri. – Jos hotelli on keskellä ei mitään, illalla tulee helposti tehtyä töitä, hän sanoo.

Vantaalaisen hotellin uuteen laajennusosaan avattiin helmikuun alussa kokonainen kerros, jossa vauvojen itku ei raikaa eivätkä juoksevien lasten töppöset tömise.

Tähän ei ole syynä asiakaskato. Syy on yksinkertainen: koko kerros on tarkoitettu ainoastaan aikuisille.

Yksi uuden kerroksen yöpyjistä on ruotsalainen, liikematkalla oleva Jan Anré. Hän saapui eilen hotellin lapsivapaalle osastolle, ja nyt hänellä on takanaan hyvin nukuttu yö muhkeassa parisängyssä.

Anré ei tosin tiennyt, että hän oli yöpynyt vain aikuisille suunnatussa kerroksessa. Hän oli pistänyt kyllä merkille huoneen hiljaisuuden ja erityisen hyvän sängyn.

– Ajattelin eilen, että koko kerros on todella hiljainen. Tämä on paljon hiljaisempi kuin hotellin vanha puoli, kertoo Anré.

Hän on Vantaan Break Sokos Hotel Flamingon vakiovieraita, koska hänen Suomen työpaikkansa sijaitsee lähes kivenheiton päässä hotellista.

Työmatkat ovat Anrén mukaan usein rankkoja ja työpäivät venyvät matkoilla usein yli kymmentuntisiksi. Sellaisen päivän jälkeen hän haluaa rauhoittua ja päästä hetkeksi eroon työasioista ja päivän kiireistä.

– Silloin haluan olla hotellissa rauhassa ja nukkua hyvin.

Anré kertoo tykkäävänsä lapsista ja hänellä on myös omia lapsia.

– Työmatkoilla voin rauhoittua hotellissa paremmin, kun lapsien hälinää ei ole ympärilläni.

Anré olisi voinut hyvinkin saada hotellin vanhalla puolella lapsiperheen seinänaapurikseen, koska koululaiset viettävät Etelä-Suomessa parhaillaan hiihtolomaa. Hotellin aulassa tämä näkyy: lapsiperheitä sukkuloi hotellin aulassa eri suuntiin, toiset aamiaiselle ja toiset ylös kerroksiin.

Toisaalta lapset eivät juokse eikä huutoa kuulu: niin aikuiset kuin lapsetkin kävelevät rauhallisesti ja käyttäytyvät mallikelpoisesti. Eri tilanne saattaa olla illalla pitkän ja touhukkaan päivän jälkeen.

Anré johdattaa meidät huoneeseensa hotellin ylimpään kerrokseen. Harmony-kerroksen rauhallisuuden ja hiljaisuuden huomaa heti hisseistä ulos astuessaan. Pehmeällä kokolattiamatolla kengät eivät kopise eikä ilmastointi hurise.

Liikematkailijan huonekin henkii hiljaisuutta. Harmaasävyiseen huoneeseen kantautuu ainoastaan autojen tasaista hurinaa yhdessä auringonsäteiden kimalluksen kanssa.

Toisaalta kerroksen lähes täydellinen hiljaisuus voi selittyä myös sillä, että monet huoneet ovat aamupäivällä tyhjillään.

Anréa voisi kutsua hotelliyöpymisen ammattilaiseksi: hän työskentelee leikkaustyökaluja myyvän yrityksen toimitusjohtajana, ja hänelle kertyy vuodessa noin 120 matkapäivää. Tällä reissulla hän on ehtinyt jo vierailla Raahessa, Jyväskylässä ja Nivalassa.

Hänen mielestään lapsivapaita hotelleja voisi olla Suomessa enemmänkin, esimerkiksi Pohjois-Suomessa voisi olla toinen. Hänen mielestään vain aikuisille suunnattu kerros sopii hyvin työmatkalaisten lisäksi myös pariskunnille, jotka kaipaavat pientä irtiottoa lapsiperheen kiireisestä ja paikoin myös meluisasta arjesta.

Anré on aiemmin kuullut aikuisille suunnatuista hotelleista, mutta tämä on hänen ensimmäinen vierailunsa sellaisessa. Kokemus on ollut hänelle kaikin puolin myönteinen.

Tänään iltapäivällä Anrélla on jälleen edessä kotimatka Ruotsiin Västeråsiin, mutta jo ensi maanantaina hän palaa Suomeen työn merkeissä.

– Jos se onnistuu, haluaisin saada samanlaisen huoneen myös ensi viikolla, huikkaa Anré ja lähtee päivän askareisiinsa.

HotellinjohtajaPäivi Holapan mukaan idea vain aikuisille suunnatusta hotellikerroksesta lähti siitä, että monet ihmiset kaipaavat nykyään vain aikuisten kesken vietettävää rauhallista aikaa ja lyhyitä minilomia.

Holappa kertoo, että uuden kerroksen tarkoituksena on tarjota pariskunnille, työmatkalaisille tai yksin matkustaville mahdollisimman rauhallinen ja levollinen hotellimajoitus.

Vaikka yksi osa hotellia on lapsilta kiellettyä aluetta, Holapalla ja hotellilla ei ole mitään lapsia eikä lapsiperheitä vastaan.

– Lapset ovat ihania, ja on kiva katsella, kun perheen pienimmät tulevat silmät loistaen hotellin aamiaiselle.

Mitään tiettyä ikärajaa kerroksen asiakkaille ei ole määritetty.

– Aikuinen on aikuinen ja lapsi on lapsi, summaa Holappa.

Viihdekeskuksessa olevassa kylpylässä on myös pelkästään aikuisille suunnattu osa. Se täydentää Holapan mukaan hyvin vain aikuisille suunnattua hotellikerrosta.

Ainoastaan aikuisille tarkoitetussa kerroksessa on 42 huonetta ja yksi sviitti. Tähän mennessä siellä on vieraillut asiakkaina lähinnä työmatkalaisia ja pariskuntia.

Matkailu- ja ravintolapalvelut Mara ry:n toimitusjohtajan Timo Lapin mukaan Flamingon vain aikuisille -kerros on ainoa lajiaan Suomessa. Hän ei usko, että pelkästään aikuisille tarkoitetut kokonaiset hotellit lyövät läpi Suomessa.

– En pidä kovin todennäköisenä, että kokonaiset vain aikuisille tarkoitetut hotellit olisivat Suomessa kannattavia, koska hotellimarkkinamme ovat melko pienet ja lapsiperheet ovat hotelleille erittäin tärkeä asiakasryhmä.

Lapsiperheet ovat Lapin mukaan etenkin kesäisin erittäin tärkeä asiakasryhmä jopa liikematkailijoille suunnatuille hotelleille.

Ulkomailla on ollut jo pitkään pelkästään aikuisille suunnattuja hotelleja.