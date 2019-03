Lapselle hieno huone - näin voit tehdä huoneesta omaleimaisen edullisesti

Next

Leo Huvisen huoneessa lähes kaikki on Paula-äidin tekemää. Puolapuihin nojaava itse tehty tiipii menee kätevästi kasaan, kun sillä ei leikitä.

Tiipii on Leon lempipiilopaikka. Poika menee sinne Usva-koiraa piiloon ja huutaa koiraa etsimään.

Leo Huvisen huoneessa on iso tiipii, jonne tekisi itsekin mieli kaivautua päiväunille. Mikään ei ole parempaa kuin pienen lepopaikan rakentaminen, joten nyt on äiti Paula Huvinen tehnyt onnistuneen valinnan. Mistä tiipii on hankittu?

– Se on ihan itse tehty, Huvinen nauraa.

Hän tunnustaa olevansa niitä ihmisiä, jotka eivät malta vain istua sohvalla ja katsoa televisiota.

– Jotain pitää samalla näprätä. Jos ei ole mitään tekemistä niin levottomassa mielessä tuntuu, että jotakin puuttuu.

Huvinen oli jo lapsena Näpsä-käsityökoululainen, joka kiersi 15 vuoden aikana kaikki kurssit ja osasi ohjaajienkin mielestä jo kaiken. Hän tekee itse paljon lahjoja ja ilahduttaa siten muita. Kaupassa kivan idean nähdessään hän toteaa, että voi ostamisen sijaan tehdä vastaavanlaisen itse.

Tiipiin lisäksi Leon huoneessa on paljon sellaista, jota ei kaupasta rahalla ostamalla saa. ”Tein itse ja säästin” -ajatusta Huvinen ei täysin allekirjoita, mutta käsin tehtyjen tavaroiden ja sisustuselementtien arvo ja muisto ovat silti mittaamattomia.

Häneltä on juuri ilmestynyt Lastenhuoneen askartelukirja.

– Oli itsellekin tärkeä koota ideat yhteen. Siinä samalla kirjoitin sitten kirjan kaikkien muidenkin iloksi, kertoo Huvinen.

1,5-vuotiaalla saattaisi olla leluja vähän kodin joka huoneessa ja sänky vanhempien huoneessa, mutta Huviset halusivat jo varhain pojalle oman huoneen, jossa on kaikki lelut ja omat kalusteet.

Lapsen oma huone on myös Leolle valtavan tärkeä. Hän menee ylpeänä huoneeseensa, esittelee vieraalle lelut ja näyttää kaikki paikat.

– On vanhempana aika hieno fiilis, kun näkee, kuinka innoissaan lapsi on vaikka tiipiistään. Hän ei välttämättä vielä oivalla, että äiti on sen hänelle tehnyt. Kaikista itse tehdyistä tulee varmasti hienoja muistoja.

Nykyvanhemmista osa voi olla jo tottunut ajatukseen siitä, että kaikki ostetaan valmiina. Aikaakaan ei ole jakaa käsitöille, vaikka todellisuudessa askartelulla on rauhoittava ja luovuutta ruokkiva vaikutus.

– Käsillä tekemisen taito ja into periytyy. Itse ainakin virkistyn käsillä tehden, ja onhan se hienoa nähdä, kun pieni lapsi innostuu. Olen omat kädentaitoni perinyt isovanhemmiltani. Olisi hienoa, jos Leon käsityöinto jatkuisi myös isompana.

Unisieppari sängyn yllä karkottaa pahoja unia. Jukka Ritola

Raskaana ollessaan Huvinen ompeli tulevalle vauvalle paljon vaatteita. Liekö ompelukoneen ääni jo vatsan kautta tuttu, sillä nykyisin Leo haluaa istua sylissä, kun ommellaan, poika hytkyy innoissaan ja nauraa.

– Olen ottanut Leon mukaan todella pienestä. Hän leipoo, maalaa ja on taitava kynän käyttäjä. Itse ainakin kannustan ottamaan lapset mukaan tekemään. Mitä sitten jos menee pieleen tai tulee sotkua?

Lapsilla on erikoinen taipumus kasvaa pikavauhtia ja samaa tuskailee Huvinen. Leo-poika on jo kovasti isojen koneiden perään, joten esimerkiksi kangasvalintojen suhteen täytyy tehdä uusia aluevaltauksia.

– Samaan aikaan en malta odottaa, että lapsi kasvaa ja pääsemme koko ajan enemmän tekemään kaikkea yhdessä. Seuraavaksi voisi tehdä vaikka autoradan pienelle automiehelle.