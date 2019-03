Lepolan mahdollinen lakkauttaminen herättää tunteita – "Johtajia pois, vuodeosastot rauhaan!"

Somesta poimittua

Eilen Keskipohjanmaan Facebook-sivuilla keskustelutti eniten juttu Lepolan hoitokodin mahdollisesta lakkauttamisesta ja Tunkkarin ja Kannuksen vuodeosastojen yhdistämisestä.

Keskustelussa ihmeteltiin muun muassa, eikö Soiten hallinnosta irtoaisi yhtään leikattavaa.

– Johtajia pois. Vuodeosastot rauhaan. Ainakin 10 virkaa liikaa, kommentoi Kari Jan-Erik Forsell.

Soiten toimitusjohtaja Minna Korkiakoski-Västi vakuuttaa jutussa, että "tehostettu palveluasuminen" ei tarkoita mummojen ja pappojen palveluiden lopettamista, vaan niiden tuomista kotiin.

– Ei taida heillä olla kotia enää. Vieraaseen vuokra-asuntoon yksinäisyyteen viedään. Lepola on ollut monelle se viimeinen koti, ja siellä on ollut tuttuja ihmisiä kuin myös turvallinen olo, kirjoittaa Päivi Pihlajakangas.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Maija Tiilikainen vaatii, että vuodeosastot on jätettävä rauhaan.

– Nyt on priorisoinnin aika. Hallintoa alas ja rahat hoitotyöhön. Soitessa hallinnolla ja päättäjillä ei ole osaamista, Soiten kustannukset on koko maan keskitasoa korkeammat. Kulut pilvissä, mutta hoitoa ei saa. Ehkä on oikein, että tämän alueen sotepalvelujen päätösvalta siirtyy muualle, missä on osaamista, täältä sitä ei löydy.

Tuomo Hirvi arvelee, että kohteet, jotka on kerran leikkauslistalle kirjoitettu, myös lopetetaan varmuudella.

– Suomeen on hiipinyt aivan kummallinen ajatus siitä, että leikkaamalla ja säästämällä me parannamme sekä taloutta että luomme parempaa palvelua. Minun ajatukseni on, että kun vähennetään palvelua niin tilalle pitää olla tarjota jotain paljon parempaa. Minä en parempaa tiedä, kuin lisätä huomattavasti hoitavia ja tekeviä käsiä näihin kohteisiin. Kun "seinät" on rakennettu niin kaikkein kalleinta on pitää laitoksia vajaakäytöllä.

Myös Kaarina Typpö-Tuomisto surkuttelee Lepolan kohtaloa:

– Surullista! Jospa nämä asiat olisi voinut ennakoida silloin, kun kuntaliitoksista päätettiin. Mutta silloinkin rahat olivat pienillä kunnilla vähissä ja kriisipisteet täyttymässä.

Paula Liikala ihmettelee syytä vähennyksille.

– Paikkoja pitäisi päinvastoin lisätä, ettei vanhuksia kuskata paikasta toiseen ja kauas omaisistaan.

Eliisa Pajala ihmettelee, mitä tarkoittaa tehostettu palveluasuminen.

– Pahimmillaan hoitaja käy 15 minuutin ajan kaksi kertaa viikossa, ja maksu 700 e/kk eläkeläiseltä. Tulee mieleen ryöstön yritys. Sillä rahalla olisi lääkärin käynnitkin onnistuneet. Onneksi oltiin skarppina ja saatiin korjattua hinta ja ruvettiin ite hoitamaan haavat niin kuin tähänkin asti. Olkaa omaiset skarppina joka päivä. Arvostan kotisairaanhoitajia, mutta siellä konttuuri-päässä ei palikat oo aina kohdallaan.

Marjatta Kaunisvesi arvelee, että Marinkaisten Lepolaa uhkaa sama kohtalo kuin Reisjärven palvelukeskusta.

– Vuodeosasto lakkautettiin ja kutistuu vain muutamaan tarkkailupaikkaan.