Lisäaikaa suunnitteluun – Kokkolan kaupunginhallitus haluaa selvittää uudet kouluhankkeet pohjia myöten



Kokkolan uudet kouluhankkeet halutaan selvittää juurta jaksain.

Sivistyslautakunta on tehnyt kouluverkon muutoksista esiselvityksen, joka lähtee Kokkolan strategian mukaisesti yhtenäisestä perusopetuksesta. Selvityksessä esitetään Hakalahden ja Jokilaakson koulujen toimintojen yhdistämistä uuteen, Piispanmäelle rakennettavaan monitoimitaloon. Siihen tulisi päiväkoti, esiopetus sekä perusopetuksen luokat 1-9. Nykyiset Hakalahden ja Jokilaakson koulurakennukset purettaisiin ja kaavoitettaisiin asuntorakentamiseen. Rytimäen esiopetus- ja koulukiinteistöjä voitaisiin käyttää esimerkiksi väistötiloina.

Toinen uusi, vastaava monitoimitalo rakennettaisiin Halkokarille nykyisen koulun paikalle, joka purettaisiin pois alta.

Esitys aiheuttaisi muutoksia nykyisiin koulunkäyntialueiden rajoihin. Monitoimitalojen välinen raja kulkisi pohjoisen suunnassa Kaanaanmaantietä Rödsöntielle ja Ulkometsän päiväkodin takaa Trulleviin päin kulkevaa viherväylää pitkin.

Monitoimitalojen rakentaminen ajoittuisi 2020-luvun alkupuolelle. Ensin rakennettaisiin Piispanmäen monitoimitalo. Halkokarin monitoimitaloa rakennettaessa Hakalahden koulu toimisi Halkokarin koulun väistötilana.

Kaupunginhallitus käsitteli esiselvitystä kokouksessaan maanantaina. Kaupunginjohtajan pohjaesityksessä päätös kouluhankkeiden etenemisestä olisi tehty 10.4., mutta kaupunginhallitus poisti määräpäivän. Asiaa halutaan selvittää lisää ilman aikarajausta.

Kokkolassa on parhaillaan käynnissä useita kouluhankkeita. Chydeniuksen koulun rakentaminen on käynnissä. Ykspihlajan koulu on ollut evakossa Vingellä vuodesta 2013, ja pitkään suunniteltu uusi koulu ja päiväkoti odottaa rakentamispäätöstä. Villan ja Isokylän kouluihin on suunniteltu laajennuksia.

Investointibudjetti on kovilla myös keskuspuistohankkeen vuoksi. Kaavailtujen monitoimitalojen liikuntasalien käytössä halutaankin huomioida myös hybridiareenan liikuntasalin mahdollisuudet.