Pääkirjoitus: Sähköiset yo-kokeet kuuluvat nykyaikaan



Tiistaina alkaneita ylioppilaskokeita leimasi jo etukäteen jännitys, kun digitaaliset kokeet suoritettiin kannettavilla tietokoneilla ja ylioppilaskokeet olivat historian ensimmäisen kerran kokonaan sähköiset.

Uudenlaista koejärjestelmää on testattu useita vuosia ja vähitellen se on otettu käyttöön eri oppiaineissa. Ylioppilastutkintolautakunnan sähköistämisprojekti on valmis. Abiturientit ovat tehneet myös kertauskurssit sähköisesti.

Vanhan polven abiturienteille kynnys nykyisiin kirjoituksiin tuntuisikin korkealta, vuoden 2019 ylioppilaskokelaille tilanne on tietysti kovin toisenlainen. Kannettavat tietokoneet ovat kulkeneet mukana nykyisten lukiolaisten opinnoissa ja elämässä vuosia: digitaalinen maailma on tuttua ja luonnollista.

Vielä vähän aikaa sitten hankaluuksia saattoi aiheuttaa käsin kirjoittaminen. Käsialat ovat hyvin erilaisia eikä kokeita korjanneita opettajia käynyt kateeksi. Tottumattomalle käsin kirjoittaminen voi olla oikeasti vaikeata ja hidasta.

Jonkin verran äidinkielen lukutaidon koetta haittasivat tekniset ongelmat, mutta ongelmat koskivat vain pientä osaa kokelaista. Ongelmia ilmeni ainakin parin koulun palvelemien kuormituksessa. Kirjoittajia oli kaiken kaikkiaan lähes 30 000, joten suurin osa sai hoidettua kokeensa teknisesti hyvin.

Kokkolan lukioissa ongelmat jäivät onneksi pieniksi. Kokkolan suomalaisen lukion rehtori Markku Anttila kertoo, että uudistus on otettu hyvillä mielin vastaan. On helppo uskoa rehtorin käsitys siitä, että uudistus helpottaa monessa asiassa, esimerkiksi kokeiden palautuksissa ja tarkistuksissa (Keskipohjanmaan verkossa 12.3.). Digitalisaatio näkyy myös tehtävissä, koska kysymyksissä voidaan käyttää vaikkapa videoita ja musiikkia.

Ylioppilaskirjoitukset jatkuvat torstaina, jolloin sähköistä kokemusta on jälleen karttunut lukiolaisille ja kouluväelle. Olennaista ylioppilastutkinnossa on tietysti se, miten tutkinto ja koko kouluaika valmistavat tuleviin opintoihin ja elämään. Tekniikka on toissijainen asia, mutta tietysti sen on toimittava. Sähköiset ylioppilaskokeet kuuluvat nykyaikaan.