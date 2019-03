Kasaria Madonna-tyyliin, tyttömäista ja dramaattista – morsiuspukumuotia esillä sunnuntain juhlatapahtumassa



Maria Store

Inspiraatiota kevään juhliin voi hakea tuttuun tapaan Hääsunnuntai & Kevään juhlaideat -tapahtumasta. Tulevana sunnuntaina järjestettävä tapahtuma tuo Mediakulmaan useita hää- ja juhla-alan asiantuntijoita.

Tapahtuman moottoreina toimivat Matinén Sonja Karhulahti ja kultasepänliikkeen Hanna Niemi, jotka korostavat yhteistyön ja verkostoitumisen tuomaa hyötyä asiakkaille.

– Paikalla on satoja sormuksia johtavilta kotimaisilta timanttisormusten valmistajilta. Roosakulta ja kulta tekevät paluun. Myös vintagekorut ovat muotia, kertoo Niemi.

Juhlapukeutumista koko perheelle esitellään muotinäytöksessä. Karhulahden mukaan kevään trendivärimaailma on koralliriutta.

– Morsiuspuvuissa on edelleen muotia erilaiset hihat ja pitsi. Selkeä linjakkuus on nousussa, kertoo Karhulahti.

Messumorsiamet esittelevät kuusi erilaista hääpukukokonaisuutta.

Kävijät voivat äänestää suosikkiaan Messumorsiamien joukosta. Luvassa on Karhulahden mukaan hyvin monipuolista morsiuspukumuotia.

– Kasaria Madonna-tyyliin, ysäriä, tyttömäistä ja dramaattista, hän luettelee.

Messumorsiamet kiertävät näytösten välissä yleisön joukossa, jolloin heidän asuihin voi tutustua tarkemmin.

Yksi messumorsiamista on vuoden 2018 Miss Kokkola Sanna Nieminen. Hän esittelee tapahtumassa myös alusasuja.

Hää- ja juhla-alan lisäksi tapahtumassa esitellään erilaisia hyvinvointi- ja kauneuspalveluita. Mukana tapahtumassa on esimerkiksi hieroja Minna Ihanainen Fascminasta, joka esittelee tapahtumassa kuivakuppausta.

– Kuivakuppauksella voi parantaa verenkiertoa, poistaa nesteitä ja huoltaa lihaksistoa, kertoo Ihanainen.

Tapahtumassa kuivakuppausta voi käydä testaamassa ilmaiseksi Ihanaisen pisteellä.

– Hyvinvointipalvelut lahjana läheisille ovat tulleet jäädäkseen. Niillä voi myös hemmotella itseään juhlastressin keskellä, vinkkaa Karhulahti.

Messuemäntänä toimii Beata Papp. Tapahtuman yhteydessä on avoinna pop up -kahvila, jossa on luvassa kakkutasting.

Tapahtumassa on luvassa myös tietoiskuja, demoja, arvontoja ja tarjouksia. Paikalla on myös paikallisten juhlatilojen edustajia. Tapahtumaan ei ole pääsymaksua.

Tapahtuma järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1996.

Hääsunnuntai & Kevään juhlaideat 17.3. kello 12-15.30 Mediakulmassa.