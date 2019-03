Talotohtori Panu Kailan vieraskolumni: Vinkit vesikaton remontointiin

”Olemme korjanneet vuoden 1944 hirsirunkoista rintamiestaloamme muovittomasti ja perinteisillä materiaaleilla. Seuraavana vuorossa on muutamasta kohdasta painuneen katon remontti. Kattomateriaalina on alla päre ja päällä betonitiili.

”Uusi materiaali on vielä mietinnässä. Suurempaa päänvaivaa aiheuttaa kuitenkin aluskate. Hyvin toiminut päre joudutaan purkamaan, koska vanhojen kattoniskojen kylkiin laitetaan vankemmat puut katon suoristamiseksi ja vahvistamiseksi. Päreet murenevat purettaessa.

”Mietimme, toimivatko uudet muovialuskatteet. Olen myös kuullut, kuinka ampiaiset ovat syöneet niihin reikiä ilmeisesti kerätessään pesämateriaalia”, kirjoittaa Sari Latvaniemi.

Kestävä, turvallinen ja kohtuuhintainen aluskate syntyy aaltohuopalevystä eli Ondulinesta. Uusien niskojen varaan tehdään harva laudoitus, johon levyt kiinnitetään erikoisruuvein.

Aaltohuopalevyn päälle tulee tiilikaton ruoteet ja esimerkiksi entiset betonikattotiilet. Ne painavat noin 40 kilogrammaa per neliö, mutta varsinainen kuorma, noin 200 kiloa neliötä kohden, syntyy lumesta. Jos katto on kestänyt tähän saakka vain pienin painumin, kestää se varmasti vahvistettuna edelleen.

Pidän betonitiiltä hyvänä: myrskytuulet eivät sitä revi, eikä se edes pauku. Lisäksi se eristää jonkin verran niin hellettä kuin pakkastakin.

”Vuonna 1920 rakennetussa omakotitalossa on alkuperäinen vesikatto, alla päreet ja päällä sementtitiilet.

”Viime kesänä puhdistin katon harjaamalla ja tänä kesänä on tarkoitus maalata se maitomaalilla. Mikä olisi sopiva maalin sekoitussuhde?” tiedustelee Ari Johansson.

Vanhoja sementtitiiliä eli betonitiiliä voi kaunistaa maitomaalilla. Se kehitettiin Ranskan vallankumouksen pyörteissä halvaksi puuaidan maaliksi kansalaisille.

Sekoitukseen tulee rasvatonta maitoa kolme litraa, punamultaa litra ja neljänneslitra sementtiä. Punamultapigmenteistä halvin ja perinteisin on ranskalainen punaokra.

Koska maito on keittomaalia ohuempaa, täytyy sitä sekoitella tämän tästä. Sementin vuoksi maali on käytettävä parissa kolmessa tunnissa.

”Talviasuttavassa kesämökissäni on 25 vuotta vanha palahuopakatto, josta on pari kertaa poistettu sammalet poistoaineella ja harjaamalla. Mikä on huopakaton ikä, ja mikä olisi paras kunnostustapa? Bitumimaali vai uusi kaistahuopa päälle? Peltiä en haluaisi”, toteaa Pekka Nevalainen.

Huopakaton ikä riippuu paljolti ympäristöstä, esimerkiksi varjostavat puut auttavat. Olettaisin toisten 25 vuoden menevän vielä.

Bitumimaalit ovat ikäviä levitettäviä ja luultavasti huopaa kalliimpia. Suosittelen siis uutta huopaa päälle. Näin olemme oman kakkostalomme piharakennusten huopakattoja uusineet.

Panu Kaila

Kysy rakentamisesta ja remonteista: Talotohtori@tietola.fi