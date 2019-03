Kokkolassa sijaitseva sanomalehtitehdas Botnia Print on Suomen ekologisin painotalo – katso video



Jänismaan kupeeseen vuonna 2010 muuttanut sanomalehtitehdas Botnia Print on panostanut ekologisuuteen koko kymmenen vuotisen historiansa ajan, ja toimii alan uranuurtajana jopa maailmanlaajuisesti katsottuna.

Tehdaspäällikkö Toni Klemola kertoo, että kun tehdas muutti Kosilan vanhasta toimipaikasta uusiin tiloihin, ja päätöksiä uuden painokoneen valinnasta tehtiin, nousi ympäristöystävällisyys yhdeksi tärkeäksi kriteeriksi. Nyt käytössä on pian kymmenen vuoden ajan ollut Suomen ainoa täysin kemiaton ja vedetön painokone.

– Jos meillä olisi käytössämme perinteinen painokone, käyttäisimme meidän volyymillämme useita tuhansia litroja painolevyjen tulostuksessa käytettävää kehitettä vuosittain. Nyt emme käytä sitä lainkaan, Klemola toteaa.

Toinen painokoneen tuoma merkittävä etu on se, että painamisen laatu on niin hyvää, että painojälki on laadukas jo muutaman kymmenen testilehden jälkeen. Asiakkuusvastaava Susanne Starck kertoo, että paperihukkaa syntyy äärimmäisen vähän.

– Joillakin painokoneilla hukkaa saatetaan painaa jopa tuhansia kappaleita ennen kuin painojälki on saatu kelvolliseksi. Meillä päästään laadukkaaseen lopputulokseen painojäljen osalta huomattavasti nopeammin.

– Mielenkiintoisena yksityiskohtana voisi myös mainita, että valtaosa sanomalehtien kustantajista on siirtynyt printtilehtien osalta pienempään tabloid-formaattiin ja siksi joudumme jopa painamaan kukkakauppiaille käärepapereita erikseen, Starck kertoo hymyillen.

Klemola kertoo, että kaikista Botnia Printin käyttämistä materiaaleista 99 prosenttia on kierrätettäviä, mukaan lukien painolevyt, paperi, kuormalavat ja pakkauspahvit.

– Esimerkiksi Kokkola-lehteen käytettävä paperi on meidän yhdessä UPM:n kanssa kehitetty ympäristöystävällinen paperilaatu. Se koostuu sekä meiltä tulleesta käytetystä paperista että sahateollisuuden jätteestä, hän kertoo.

– Tilanne olisi vieläkin ihanteellisempi meidän osaltamme, jos asiakkaat olisivat valmiita panostamaan enemmän ympäristöystävällisyyteen.

– Tällä hetkellä asiakkaat kyllä jo ajattelevat paljon ympäristöä ja sen kestävyyttä ja muutosta, mutta vielä emme ole päässeet siihen tilanteeseen, että he jopa vaatisivat sen korostamista omissa tuotteissaan. Yksi tekijä on voi olla myös se, että ei vielä mahdollisesti olla valmiita maksamaan enempää ympäristöystävällisesti tuotetuista tuotteista, Klemola toteaa.

Painotalo tarjoaa painopalveluita moniin tarkoituksiin. Päivittäin painetaan omistajayhtiöiden Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:n ja HSS median sanomalehtiä, sekä myös paljon aikakauslehtityyppisiä lehtiä järjestöille ja yrityksille sekä mainoskirjeitä kaupan alan ketjuille.

– Suomi on meidän päämarkkina-alueemme, mutta teemme myös jonkin verran painotöitä esimerkiksi Ruotsiin. Painokoneemme käyvät jatkuvasti lähes täydellä kapasiteetilla ja joskus vähän jopa ylikin, toteaa toimitusjohtaja Hannu Salmi.

– Yksi mielenkiintoinen palvelu paikallisesti on meidän oma varhaisjakelumme, jota tarjoamme Keski- ja osittain myös Pohjois-Pohjanmaan alueille. Ilman meidän omaa 2014 perustettua jakeluyhtiötämme aamun lehdet olisivat perillä pahimmillaan vasta myöhään iltapäivällä, hän jatkaa.

Kolmikko kehuu sanomalehtitehdasta Kokkolan ylpeyden aiheeksi. He toteavat, että ympäristöystävällisyyden lisäksi sekä työilmapiiri, työturvallisuus että ergonomisuus ovat hyvällä tasolla.

– Arvostamme kouluttautumista, ja jokaisella täällä työskentelevällä on alan ammattitutkinto. Meillä on ollut täällä töissä työntekijöitä jopa useasta sukupolvesta, niin kuin itsekin olen toisen sukupolven edustaja, Starck kertoo.