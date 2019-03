Lukijan mielipide: Eläkeköyhyys jatkuu hamaan tulevaisuuteen



Eduskuntavaalien läheisyys on vaikuttanut, että eläkeläisiäkin on muistettu ainakin lupauksin 100 euron korotuksella tosin eri rajoituksilla ketä se koskisi. Onko se sitten sanan helinää jää nähtäväksi, ketkä sitten on päättämässä, mutta toivossa on hyvä elää. Muistan hyvin sen lähetekeskustelun eduskunnasta, jossa käsiteltiin Kiljusen keräämää

kansalaisalotetta joka sai yli 50 000 allekirjoitusta. Aloite koski palkkaindeksin palauttamista joka olisi parempi meille pien- ja keskivertoeläkkeen saajille, mutta sen torppasivat laidasta lukien kaikki puolueet ja vielä keskeltäkin. Mielestäni syynä hylkäämiseen oli naurettava syy, että kun se hyödyttää enemmän hyvätuloisia eläkeläisiä. Vielä tuli

haukut päälle, että kun ollaan niin ahneita ja syödään lastemmekin eläkkeet. Hyvän eläkkeen saajia ei syytetty, koska he olivat hiljaa. No, mitä tekee prosenttikorotus, jota käytetään nyt? Eikö se hyödytä enemmän hyväeläkeläisiä? Kysyn vaan? Ainakin minun ja monen muunkin mielestä hyödyttää. Esimerkiksi tänä vuonna oli korotus 1,45 prosenttia ja se lasketaan 3000 euroa ja yli meneviin eläkkeisiin tai 1600 euroa ja allekin, jonka suurin osa eläkkeensaajista saa. Ei tarvitse yliopistollista koulutuspohjaa, kun laskee kumman eläkeläisryhmän viivan alle jää enemmän? Sen voi laskea ihan seitsemän vuotisen kansakoulun pohjalta Ojalan laskuoppia käytäen, jota minä käytän.

Mitä tämä kaikki vaikuttaa pitkässä juoksussa meidän eläkkeensaajien keskuudessa; korkoa korolle ja tuloerot kasvavat. Tuota ei mielestäni saisi tapahtua. Kun kaikki istutaan kiikkutuolissa tekemättä mitään. Ei tehdä niitä arvokkaita töitä joista maksettiin hyvin ja eläke on sen mukainen. Enempää ei tehdä niitä arvottomia töitä joista maksettiin huonosti ja eläke on sen mukainen.

Ihmettelen miksi päättäjät tässä prosenttikorotuksessa eivät huomioi hyötyä, jota hyvän eläkkeen saajat saavat? Kyllä eläkeköyhyys jatkuu hamaan tulevaisuuteen myöskin prosenttikorotuksilla.