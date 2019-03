Lukijan mielipide: Luomu on suuri mahdollisuus – Tyrni hiilinieluna ja syksyn silmänruokana



Olen samaa mieltä kuin eräs kirjoittaja, että kun on kysymys kansalaisten terveydestä, niin kannattaisi lähteä liikkeelle ennaltaehkäisystä. Sen olen omassa elämässäni yrityksen ja erehdyksen kautta oppinut. Jo 90-luvun alussa minusta tehtiin haastattelu, jossa mainittiin siitä, että luonto on tärkeä ja viljelen biologisesti vihannekseni tontillani Kimossa. Kerroin sen, että on kova työ pitää rikkaruohot pois, mutta se on vaivan arvoista. Saamme itseemme liikaa kemikaaleja.

Tästä on kulunut 27 vuotta ja kaalit ovat vaihtuneet tyrneihin, joiden istutus on tapahtunut lapiolla ja lannoitus niiden omilla juurinystyräbakteereilla ja meren rannalta kerätyllä merilevällä ja viherlannoitteella eli niitän tyrnien lähellä olevan kasvin, joka on hyvin hivenainepitoinen. Ei traktoria ei hiilidioksiidia ja lisäksi tyrnit toimivat hiilinieluina. Usein on niin, että yksinkertaiset ratkaisut ovat halvimpia ja tehokkaita. Pelolla, jossa ne kasvavat ei ole vuosikymmeniin käytetty väkilannotteita.

Eräs lääketieteen professori, jota haastateltiin Filppula ja Tastula ohjelmassa sanoi syövästä, että 70 prosenttia sen etiologiaan vaikuttaa ympäristö. Eli se, että mitä me syömme ja mitä me hengitämme. Luomutuotteet sisältävät optimikokoonpanon mineraaleja, joten ne ovat etulyöntiasemassa tehoviljeltyihin tuotteisiin verrattuna. Olen osallistunut tutkimukseen, jossa todettiin oikean hivenainekokoonpanon merkitys kanan uraattinefroosiin, joka on ihmisen kihdin kaltainen sairaus. Hivenaineet toimivat toistensa antagonisteina, joten on hyvin oleennaista ja suotavaa, että ne saadaan tuotteissa esim. hapankaalissa. Se säilyy ilman lisäaineita ja siihen voi lisätä porkkanaa ja velkosipulia- tietysti luomuna viljeltynä.

Luomu on suuri mahdollisuus jo siksi, että nyt on todettu hyönteisten massakuolema, joka johtuu maanviljelijöiden käyttämistä kemikaaleista. Väkilannoitettu kasvi on luomuna tuotettua heikompi ja alttiimpi taudeille ja kemikaalien määrä on huikea ja korrenvahvistajaakin tarvitaan kun ahnehditaan niin painavaa tähkää. Kun kemikaalit ovat niin vaarallisia hyöteisillekin ja niistä jää aina jäämiä niin kyllä nekin ovat uhka ihmisen terveydelle.

Nyt pohditaan sitä, että tuoko uusi sote-säästöjä vai ei. Ehkä perspektiiviä kannattaa laajentaa ja myöntää ennaltaehkäisevän terveydenhuollon merkitys painopisteenä rokotusten lisäksi luonnonmukaisesti viljelty ravinto. Tyrni vastaa hiilinieluna nuorten ilmaston lämpenemisen estämisen puolesta taisteleviin ja lisäksi se sisältää B-vitamiinejä, C-vitamiiniä ja nimen omaan E-vitamiiniä, joka on luonnon oma antioksidantti ja estää vapaiden radikaalien hyökkäyksiä ja ne aiheuttavat syöpää. Lisäksi se parantaa hivenaine seleenin vaikutusta, joka sekin on tärkeä antioksidantti. Lisäksi tyrni on silmänruokaa etenkin syksyllä kun siihen ilmestyvät keltaiset terveelliset marjat.