Pääkirjoitus: Kirkko keskellä murrosta – Kaupungissa asuvat miehet ovat kaikista etäimmällä kirkosta



Kirkon jäsenistö ikääntyy ja nuorempien suhde kirkkoon on muuttunut. Evankelis-luterilaisissa seurakunnissa taloudenpidon haasteet nousevat yhä suuremmaksi tulevaisuutta kohti mentäessä. Kehitystä on kirkon sisällä ennakoitava entistä paremmin.

Seurakuntien yhdistymiset tulevat lisääntymään, kun talous vaatii yhä leveämpiä hartioita ja enemmän kirkollisveroa maksavia seurakuntalaisia. Halsuan seurakunnan suunniteltu liittyminen Kokkolan seurakuntayhtymään liittyy myös talouteen. Liitoksen on tarkoitus tapahtua ensi vuoden alusta. Oulun hiippakunnalla on ollut jo vuosia huoli Halsuan seurakunnan alijäämäiseksi jämähtäneestä taloudesta. Seurakuntakentässä tullaan näkemään muitakin muutoksia ja yhdistymiset tulevat lisääntymään.

Kirkon rakenteet natisevat ja useimmiten syyksi mainitaan uskonnollisuuden murros. Mikään yllättävä murros ei ole kyseessä vaan uskonnollisuus on kautta aikojen ollut enemmän tai vähemmän jatkuvassa muutoksessa. Kirkon tutkimuskeskuksen johtaja Hanna Salomäki muistutti keskiviikkona aamu-tv:n haastattelussa, että Suomessa on edelleen korkeat kirkkoon kuuluvuusluvut, vaikka prosenttien laskusta ollaan täällä huolissaan. Tällä hetkellä evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvien osuus on 70 prosentin pinnassa.

Suomalaisille uskomisessa on ollut tyypillistä institutionaalisuus eli kirkon jäsenyys on ollut näihin päiviin asti merkittävä asia. Kansainvälinen uskontoon liittyvä tutkimus paljastaa, että alle 35-vuotiaiden suhde uskontoon on nyt voimakkaassa muutoksessa. Hanna Salomäen mukaan uskontoon kiinnittyminen on vähentynyt, maallistuminen on lisääntynyt ja nuoremmat ikäluokat ovat paljon passiivisempia uskonnon suhteen. Tapauskovaisuus on menettänyt merkitystään.

Tutkimustulokset vahvistavat, että nuorten arkielämässä uskonto ei näy juuri millään tavalla. Salomäki tulkitsee kyselystä, että nuoremmat ikäluokat haluavat itse valita mitä kuuluu omaan uskonnolliseen kenttään. Kaupungissa asuvat nuoret miehet ovat kaikista etäämmällä kirkosta. Salomäki tunnustaa, että heidän maailmassaan usko ei näy millään tavalla. Heidän elämässä kirkollakaan ei ole sitten minkäänlaista roolia.