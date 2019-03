Lukijan mielipide: Koulutuksessa on nuorten tulevaisuus – Toivottavasti jokainen nuori on saanut hakemiseensa tukea



Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan viime syksynä julkaisemasta raportissa listataan 200 tulevaisuuden ammattia mm henkilöliikenteeseen ajojärjestelijä tai liikennetiedon analyytikko, hyvinvoinnin turvaamiseksi alustatilintarkastaja tai alustapoliisi, ravintotyöntekijöiksi biotuote-tehdassuunnittelija, kaupunkiviljelijä tai lajike- ja ravinneoptimoija. Tulevaisuuden ammateissa on kyse robotiikasta, tietotekniikan kehityksestä ja uudenlaisesta ruuanvalmistuksesta, tekoälystä, joka käytännössä yrittää tehdä samoja asioita kuin ihminen.

Suomi on läpikäynyt valtavan uudistusprosessin muutamassa sukupolvessa, maatalousyhteiskunnasta teollisuusyhteiskuntaan ja siitä palveluyhteiskunnan kautta informaatioyhteiskuntaan.

Peruskoulun päättävät nuoret ovat olleet yhteishaussa tulevaisuuden ammattia valitsemassa. Toivottavasti jokainen nuori on saanut hakemiseensa tukea. Tärkeää, että oma paikka löytyy. Perinteisiin, ihmisläheisiin palveluammatteihin hoitajaksi, opettajaksi, maanviljelijäksi, kokiksi, linja-auton kuljettajaksi, kaupan kassaksi, lääkäriksi, muurariksi tarvitaan edelleen tulevaisuuden tekijöitä. Robotiikka on hyvä renki, mutta epäeettinen isännäksi. Vaikka tiede ja tekniikka kehittyy, niin inhimillisen vuorovaikutuksen voimaa robotit eivät pysty korvaamaan. Ne eivät kykene tarkkuutta, luovaa ajattelua tai aisteja vaativaan työhön.

Ettei suomalaisen työn laatu kärsisi, ammatti- ja oppisopimuskoulutukseen on syytä satsata lisää varoja ja työelämäkontakteja, on opetettava arvoja ja työn tekemisen asenteita. Lähiopetusleikkaukset viimeisten vuosien aikana ei ole ollut hyvää koulutuspolitiikkaa. Lukiolain uudistus on ajankohtainen asia ja resursseja vaativa, lukioiden ja korkeakoulujen välisen yhteistyön, opinto-ohjauksen ja erityisopetuksen tehostamiseksi.

Meillä on lahjakkaita, yhteisestä tulevaisuudesta huolehtivia nuoria, heistä ei yhtään toivoisi syrjäytyvän. Nuorten mielenterveydestä on huolehdittava ja varjeltava huumekoukutuksilta ja turvattomuudelta. Kaikki yhteisöt ja järjestöt yhteisiin talkoisiin, ”koko kylä kasvattaa ”.

Aineelliset ja henkiset varat suomalaisilla ovat loppujen lopuksi hyvät. On kyse siitä, miten kakku jaetaan ja miten kakun ainekset kerätään. Maailmassa on 617 miljoonaa lukutaidotonta. Hätä on toisenlainen. Suomella on osaamista koulutuksen järjestäjänä kehitysmaissa. On jaettava vastuuta myös kehitysmaiden nuorista ja nuorten perheistä. Suomalaisten kehitysyhteistyö- ja lähetysjärjestöt ovat saaneet hyviä tuloksia. Suomen valtio ei ole vielä päässyt suositukseen kehitysavussa 0,7% bruttokansantuloista, se oli viime vuonna 0,4%.

Koko maailman väestöstä on liikkeessä heikkojen elinolosuhteiden vuoksi, pakolaisena noin neljä prosenttia ja määrä kasvaa koko ajan. Jokaisen sivistyneen maan on otettava vastuu pakolaisista. Maahanmuutto on otettava hallintaan riittävällä viranomaisvalvonnalla ja tehostetulla kotoutumiskoulutuksella, suomen kielen ja yhteiskuntatietouden opetuksella. Keskeistä on kristinuskon pohjalta muotoutuneen kulttuuriperintömme esillä pitäminen. Tästä on pidettävä kiinni.