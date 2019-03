Gussev ja Hanslian uusina pelaajina KPV:n riveihin



Kokkola Pallo-Veikot täydensi liigaryhmäänsä kahdella uudella pelaajalla, kun Maksim Gussev ja Benno Hanslian solmivat seuran kanssa alkavan kauden kattavat sopimukset.

Virolainen laitapelaaja Maksim Gussev vakuutti valmennuksen testijaksollaan. Gussev, 24, on kaksinkertainen Viron mestari ja miehen tilillä on myös 9 Viron A-maaottelua sekä useita juniorimaaotteluita. Tallinnalainen Gussev on edustanut Viron liigan FC Floraa viimeiset kuusi kautta. Hän on pelannut 166 ottelua, joissa on syntynyt 38 maalia ja 26 syöttöä. Gussevin edustusoikeuspapereiden pitäisi ennättää valmiiksi jo perjantain Suomen cupin otteluun.

Laitapelaaja Benno Hanslian, 25, puolestaan siirtyy KPV:n paitaan Jyväskylän JJK:sta. Hanslian on pelannut urallaan 29 liigaottelua sekä 65 Ykkösen ottelua. Tilille on kertynyt yhdeksän maalia. Hanslian on pelikelpoinen perjantain ottelussa.

KPV:n valmentaja Jarmo Korhonen pitää laitapelaajatilanteen vahvistumista erinomaisena asiana.

– Laituriosastomme on ollut kapea ja sinne tarvitsemme lisää vaihtoehtoja, Korhonen kertoo.