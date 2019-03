Aleksi Hilli jatkaa toisen vuoden Hermeksen maalivahtivalmentajana – tavoitteena päästä eroon hokijargonista



Maalivahtivalmentaja Aleksi Hilli, 23, jatkaa Hermeksessä myös ensi kaudella. Hilli saapui Hermekseen kuluvaksi kaudeksi Oulusta, jossa hän on oman maalivahtipeliuran jälkeen aloittanut maalivahtivalmentajana.

Kuluvan kauden Hilli on tehnyt töitä kahden Oulusta lähtöisin olevan maalivahdin kanssa, kun Samuel Jukuri ja Justus Annunen ovat olleet Hillin opissa. Jatko Kokkolassa oli helppo päätös.

– Kokkola on urheilullisesti monipuolinen kaupunki ja on mahtavaa seurata eri lajien menestystä. Meillä Hermeksessä on mahtava jengi koossa ja sen takia hallilla viihtyy välillä liikaakin, Hilli sanoo seuran tiedotteessa.

Urheilun ohella Hillillä on ensi kaudelle yksi konkreettinen tavoite.

– Pitää päästä eroon tästä hokijargonista, Hilli vinkkaa.