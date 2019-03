Pohjois-Pohjanmaan vuoden nuori yrittäjä on Tivitekin Antti Heikkilä



32-vuotias Antti Heikkilä on Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien valitsema vuoden 2019 nuori yrittäjä.

Heikkilän yritys on oulaistelainen Tivitek Oy, joka tuottaa rakennuspalveluita sekä kattopinnoitusta. Yritys on kasvanut nopeasti viimeisen kolmen vuoden aikana: työntekijämäärä on lähes kolminkertaistunut.

Heikkilä on raadin mukaan karismaattinen ja hyvä johtaja, joka panostaa työntekijöiden osaamiseen ja hyvinvointiin.

Tivitek Oy on perustettu vuonna 2011. Asiakkaat ovat antaneet yrityksestä hyvää palautetta pitävistä aikatauluista ja kilpailukykyisestä hinnasta.

Heikkilä edustaa Pohjois-Pohjanmaata valtakunnallisessa Vuoden nuori yrittäjä -kilpailussa. Kilpailun voittaja julkaistaan Suomen suurimmassa nuorten yrittäjien tapahtumassa, Get Togetherissä Kauhavalla toukokuun lopulla.