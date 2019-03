Pääkirjoitus: Kokkolan kaupunki osallistaa ihmisiä keskustan suunnittelussa



Kokkolan keskustan kehittäminen on välttämätöntä vilkkaan ja viihtyisän kaupungin sydämen piristämiseksi. Toimintoja tarkastellaan keskikaupungin maankäytön ja liikenteen kokonaisutarkastelussa. Tuloksia käytetään Kokkolan yleiskaavan tarkastuksen pohjana.

Kaupunkilaisia halutaan mukaan työhön oman kotikaupungin parantamiseen. Ensimmäinen avoin työpaja on kokoontunut ja työ jatkuu toukokuussa, jolloin kansalaisille näytetään konsulttien laatimaa suunnitelmaa. Yleiskaava-arkkitehti Päivi Cainbergin mukaan tarkoituksena on hyödyntää yhä enemmän kaupunkilaisia osallistavia menetelmiä kaupungin suunnittelussa (KP 12.3.). Aiemmin kokkolalaisia on otettu mukaan ainakin Meripuiston suunnitteluun ja puistohan on hieno, toimiva ja käyttäjilleen mieluinen.

Kehittämiskohteita ovat muun muassa viherympäristö, liikenne, Kaarlelankadun varren kohteet, tori ja kaupungintalon ympäristö, Mäntykangas ja Rantakatu. Hyvältä kuulostaa, että uudistamista mietitään esimerkiksi keskustassa asumisen ja ekologisen keskustan näkökulmasta.

City Kokkolan toiminnanjohtaja Kari Moilanen kritisoi sitä, että Naakkapuisto ja Länsipuisto ovat täysin tyhjiä. Työpajaan osallistunut Moilanen kertoo Keskipohjanmaassa, että puistoja tulisi hyödyntää nykyistä enemmän tapahtumatoiminnassa. Ja ilman erityistä tapahtumatoimintaa olisi mukavaa, että puistot ja suntin varsi olisivat ihmisille mieluisia oleskelu- ja retkipaikkoja.

Kokkolan kaupunki täyttää 400 vuotta, ja kaupunkikeskustan kehittäminen ensi vuotta varten on nyt ajankohtaista. Tavoitteena on keskustan elinvoimaisuuden ja vetovoimaisuuden vahvistaminen. Samalla keskustaa tiivistetään ja asukasmäärää nostetaan.

Vilkas keskusta heijastelee elinvoimaista kaupunkia, jossa on mukava asua, vierailla ja asioida. Parhaimmillaan kaupungin keskusta, tori ja puistot ovat asukkaidensa olohuone, jossa viihtyvät lapset ja aikuiset. On erittäin hyvä asia, että kaupunki kuulee asukkaitaan ja toivoo ideoita. Osallistaminen tuo parhaimmillaan myös vastuuta omasta asuinympäristöstä.