Kokkolan legendaarinen Seiskan bussi puksuttaa yhä – liikennöitsijän mielestä reittejä kannattaisi ulottaa myös kampus-alueelle ja suurteollisuusalueelle



Seiskan bussi on osa kaupunkihistoriaa.

Seiskan bussista puhuttiin jo 1970-luvulla. Kukaan ei tiedä mistä nimi juontaa, mutta luultavasti se oli vain reittinumero. Oli ykkönen, kolmonen, viitonen ja seiska – ainakin nämä. Bussia ajoi Långsved. Takapenkillä koululaiset hoilasivat: ”Lonksun bussi se lonksutti tiellä, ruostetta roikkui täällä ja siellä, nahkapääkin oli ylpeellä miellä, kun moottori veivasi Ykspihlajaan...” Sittemmin reittiä numero 7 ovat ajaneet ainakin Kokkolan Liikenne, Pohjolan Liikenne ja nyt viimeisimpänä Dahl.

– Me olemme ajaneet tätä reittiä nyt kesästä 2017 ja näyttää, että matkustajamäärät ovat pienessä nousussa, kertoo toimitusjohtaja Jonas Dahl.

Kaupunki kilpailuttaa liikennöitsijät säännöllisesti. Kaikkiaan yhteensä kuudelle vuorolle lasketaan matkustajamääräksi noin 100 000 matkaa vuodessa. Liikennöitsijä saa kaupungin tuen ja lipputulot.

– Tästä matkustajamäärästä kuuluu suurin osa seiskavuorolle, sillä loput ovat koululaisvuoroja, kertoo Jonas Dahl.

Hänen mukaansa bussimatkustajien määrässä näkyy keli.

– Jos on kylmä talvi tai huonot ajokelit, bussissa riittää matkustajia. Niitä, jotka matkustavat säännöllisesti ympäri vuoden keleistä riippumatta, on vähemmän kuin satunnaisia matkustajia, kertoo Dahl.

Pomppaamme kyytiin tavallisena torstaina kello 13.15 torilta. Väkeä on kyydissä jo valmiiksi kahden käden sormien verran. Salme Saari käyttää bussia kohtalaisen säännöllisesti.

– Käyn siskon luona kylässä Kiviniityssä ja välilä hautausmaalla. Olen oikein tyytyväinen bussiin, mutta hautausmaalla tulee pitkä odotus, kun joutuu aina tunnin odottamaan bussia, harmittelee Saari.

Kun katsoo bussimatkustajien kirjoa, siinä väikkyy koko yhteiskunnan kuva. On nuorta ja vanhaa, lasta ja aikuista, perheellistä ja sinkkua. Roosa Nousiainen on tyytyväinen, kun alle 18-vuotiaana saa vielä körötellä alle kolmellä kympillä kuukaudessa mielin määrin.

– Käytän bussia paljon, monta kertaa päivässä. Koulumatkojen lisäksi tulee kuljettua kaupungissa, kertoo Roosa.

Eeli Annala on kolmosluokkalainen, joka käy Halkokarin koulua. Nyt hän on matkalla isänsä luokse, välillä bussi vie myös harrastuksiin.

– Tällä on kiva matkustaa. On aina hyvin aikataulussaan, kehuu 10-vuotias Eeli.

Bussissa erilaiset maailmat näyttäytyvät hyvin. Me tavalliset autoilijat emme tule ajatelleeksi, että joku kuljettaa lapsiaan hoitoon bussilla. Nanna Jokela ei moiti, vaikka hän kuljettaa tytärtään Kiviniityn eskariin bussilla jatkuvasti.

– Asumme keskustassa, joten iltapäivällä kun haen hänet, joudumme koukkaamaan kotiin Koivuhaan ja Ykspihlajan kautta, hymyilee Jokela.

Hän tietää, että bussissa on välillä jopa ruuhkaa.

– Aamubussit ovat aina yli puolillaan, joskus aivan täysiäkin. Iltaa kohden väki vähenee, tietää Jokela.

Hänkin pitää bussimatkustamista melko edullisena, vaikka nykyinen 3,30 kertamaksu onkin eri luokkaa kuin kymmenen vuotta sitten. Kuukausikortilla ajelu tulee halvemmaksi.

– Muistaisin, että vuonna 2005 sama reitti maksoi 2,5 euroa kerta, sanoo Jokela.

Joukkoliikenteen kehittämistä on pohdittu Kokkolassa jo muutama vuosi. Vireillä on kyselyitä ja hankkeita bussiliikenteen parantamiseksi.

– Kaupunki on tehnyt joukkoliikenneselvityksen ja sieltä on saatu ensimmäisiä raportteja. Ihan hyviä kehittämisideoita on tullut, sanoo Jonas Dahl.

Hän sanoo, että reittien kartoitus on vähintäänkin järkevää.

– Tähän saakka kaupunki on ostanut paikallisliikennettä, mutta reittejä ei ole mietitty.

Hän uskoo, että joukkoliikennettä käytettäisiin enemmän, jos reitit kulkisivat työssäkäyntialueilla.

– Esimerkiksi suurteollisuusalueelle ja kampus-alueelle ei ole toimivaa paikallisliikennettä tällä hetkellä, sanoo Jonas Dahl.