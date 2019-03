Keskipohjanmaa 20 vuotta sitten: Hoivakoti Mirjamitupa tarjoaa uuden asumistavan vanhuksille



Maija ja Eero Kortetmaa ystävineen ovat huhkineet viime vuoden lopulta ahkerasti muuttaessaan lähellä Toholammin keskustaa sijaitsevaa omakotitaloa vanhusten hoivakodiksi. Tänä viikonloppuna ovet ovat olleet avoinna tutustumiselle. Pientä nikkarointia kuitenkin tarvitaan vielä, jotta Mirjamitupa olisi huhtikuun alussa valmis vanhusten asuttavaksi.

Nimensä hoivakoti sai Maija Kortetmaan kauan sitten kuolleen äidin muistoksi.

Taloon tulee yhteensä noin 430 neliötä, josta suunnilleen puolet on laajennusta. Suurin osa talosta on hoivakotina, loput Kortetmaan perheen asuntona.

– Puolitoista vuotta sitten alettiin katsoa sopivaa taloa hoivakodiksi. Oma koti myytiin ja tämä ostettiin. Tämä sijaitsee ihan lähellä keskustaa, mutta kuitenkin rauhallisella paikalla, Maija Kortetmaa kertoo.

Mirjamituvassa on kahdeksan asuntoa pidemmäksi aikaa vuokrattaviksi. Lisäksi yhtä huonetta vuokrataan pätkittäin. Yksi huoneista on tarkoitettu kahdelle hengelle. Lisäksi talossa on oleskelutila ruokapöytineen sekä saunaosasto uima-altaineen.

Maija Kortetmaa luottaa toiminnan onnistumiseen. Hoivakotiasumiseen on kiinnostusta Toholammilla kuten monissa naapurikunnissakin, joissa on viime vuosina hoivakoteja perustettu.

Maija Kortetmaa on saanut vaadittavaa tasoa olevan koulutuksen sosiaaliohjaajaksi. Hänellä on työkokemusta ruokahuollosta ja vanhainkodista. Yrittäjäksi hän päätyi jäätyään työttömäksi.

– Ensin ajattelin perustaa erillisen hoivakodin. Lopulta päädyimme ratkaisuun, että asumme samassa talossa. Kauempana asuminen voisi koitua vain rasitteeksi.

Eero Kortetmaalla on omatyönsä, mutta hän antaa taustatukea hoivakotitoiminnalle.

Kortetmaat palkkaavat kaksi työntekijää. Keittiötyöntekijä huolehtii ruuasta ja siivouksesta, sairaanhoitaja terveydenhoidosta.

Keski-Pohjanmaalle on perustettu useita hoivakoteja ihan viime vuosina. Muualla niitä on ollut jo aiemmin enemmän. Hoivakodeista osa toimii yksityiseltä, toiset kunnalliselta pohjalta.

Hoivakodista on kysymys, jos asukkaita on vähemmän kuin kaksitoista. Siitä isommat yksiköt ovat laitoksia.

Hoivakodissa ei ole yöllä työntekijää paikalla kuten laitoksissa. Tarpeellinen päivystys on kuitenkin Mirjamituvassa aivan vieressä, Kortetmaan perheen asunnossa.

Asukkaat ovat vuokralaisia, joille on järjestetty ruokapalvelut ja terveydenhuolto.

Kortetmaat eivät ole hakeneet kunnalta tukea investointiin. Omaa rahaa on heidän mukaansa kulunut 700-800 000 markkaa.