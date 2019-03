Erkki Hanni: Kaikki hoito ei ole huonoa

Kyllä minä niin ilahduin, kun kuulin jutun porilaisesta, yhdistyspohjalla toimivasta vanhusten hoivayksiköstä. Käynnissä oli tuolloin hoito- tai pikemminkin hoitamattomuuskähinän karsein paljastusvaihe. Kauhutarinoita singahteli silmille kuin pommeja lähes tunneittain.

Tuohon saumaan Radio Suomi, joka normioloissa keskittyy lähinnä lähettämään tiskijukattua määkymusaa, oli keksinyt etsiä vanhuspalvelulaitoksen, jossa asiat olivat kunnossa. Tai ainakin niin ne haluttiin esittää.

Laitoksen ei johtajansa mukaan tarvitse haavia euroja omistajilleen. Riittää, kun raha riittää. Pääasiaan, eli vanhusten hyvään hoivaan ja yksikön kehittämiseen.

Haastatellut asiakkaat vaikuttivat pirteiltä ja kehuivat olojaan niin, että kuulijankin poskia alkoi kuumottaa. Kontrasti luupin alle joutuneisiin, bisnespohjaisiin yksiköihin vaikutti valtavalta. Päiväohjelma kuulosti selvästi virikkeellisemmältä, kuin meikäläisen möllistely kotosalla uuninpankolla tuiskuisena talvipäivänä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Tarjolla oli bingoa, tansseja, ulkoilua. Ja vaikka mitä. Kansanpelimanniporukka oli juuri lopettanut vierailuesityksensä, kun juttua väännettiin.

Valituksia laitoksen toimista ei tarinan mukaan ole tehty. Työvoimatilanne on hanskassa. Paikallisen alan oppilaitoksen opiskelijat oppivat jo harjoitteluaikanaan talon tavoille. Hyvän kokemuksen myötä heidän on helppo aloittaa hommat laitoksessa heti, kun valmistujaiskuoharit on horaistu ja ruusut ovat kuihtuneet.

Tämän esimerkin valossa kolmas sektori kepittäisi muut palvelun tarjoajat kevyesti. Hyvää hoivaa on toki tarjolla myös yksityisellä ja julkisella puolella. Ja huonoa. Bisnespohjaisten puulaakien joidenkin yksiköiden pöyristyttäviä tunkioita tongittaessa julkisen puolen ongelmat ovat jääneet väliaikaisesti nokan varjoon.

Sanan sijaa löytyy niistäkin.

Kotihoidon työntekijät uupuvat minuuttiohjelmansa alle. Taannoin sain tutulta viestejä hänen lähisukulaisensa hoidosta kunnallisessa laitoksessa. Tuo ”hoito” kuulosti lähinnä säilömiseltä. Korkeaan ikään ehtinyt, muistisairas nainen pysyi elämän helmassa kiinni vain omaistensa ansiosta. Kun hänen tilansa tulehdusvaivan vuoksi ajoittain romahti, piti omaisten taistella hänelle lääkäri ja lääkkeet. Syöttää ja pyytää kuivittamaan.

Poliitikoista ei muuten ole ratkomaan sosiaali- ja terveysalan kasvavia ongelmia. Se kävi selväksi viimeistään toissa perjantaina, jolloin vihanneksena viruneesta sotesta irrotettiin letkut, Sipilä otti loparit ja raakasi ruokottoman partansa.

Jatkossa poliitikot pitää pitää tiukasti erillään hoitopuolen jutuista. Ne tekevät ihmispolon perustarpeilla sitä mitä osaavat eli politiikkaa. Varsinaista ”jumalan teatteria”, jota tv tarjoilee kansalle torstaisin.

Kyselytunnilla äyästävän aktivistin ja välikysymyksen rustaajan silmä on Konsta Pylkkästä lainatakseni ”somassa paikassa”. Se katsoo taaksepäin. Kun täytyisi miettiä, kuinka tästä yhdessä eteenpäin, kyselijäkellokkaat keskittyvät kaivelemaan vastapuolen viime vuosituhannella tekemiä virheitä.

Ainoa tie on valita muutamasta hoitoalan, hallinnon, talouden ja etenkin perustuslain huippuosaajasta koostuva, puolueeton iskuriryhmä, joka ei havittele uusia hallintohimmeleitä tai aja vain omaa/puolueensa etua, vaan pistää hommat kuntoon.

Samaan malliin, kuin viisaiden miesten raati, joka kehittyneimmissä kulttuureissa valitsee toisilleen sopivat puolisot. Näin eivät hormonit ja häilyväiset tunteet pääse sekoittamaan nuorison päitä.