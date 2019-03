Lukiolaiset vaativat enemmän tekoja ja vähemmän puhetta – "Toteutamme mielenilmauksemme omalla ajallamme ja palaamme tästä jatkamaan opiskelua normaaliin tapaan", kertovat Haapajärven lukiolaiset



Haapajärven lukion oppilaat marssivat tänään maapallon puolesta ja vaativat aikuisilta enemmän tekoja ja vähemmän puhetta.

– Ilmastomuutokseen on tartuttava nyt, eikä joskus vuonna 2035. Aikuisten on otettava itseään niskasta kiinni, ja heidän on muutettava toimintatapojaan luontoa säästävämmäksi. Muutos voi tuntua joistakin kipeältä, esimerkiksi lentomatkailun ja autoilun vähentäminen, mutta nämä ratkaisut on tehtävä, Karoliina Javanainen ja Anna Salomaa sanovat.

Lukiolaiset marssivat kaupungin halki kauppakeskus Stoolperin edustalle ruokatunnillaan.

– Olemme vastuullisia nuoria, minkä vuoksi olemme tulleet aamulla kouluun normaalisti. Toteutamme mielenilmauksemme omalla ajallamme ja palaamme tästä jatkamaan opiskelua normaaliin tapaan.

Javanainen ja Salomaa pohtivat myös, miksi aikuisten on niin vaikeaa ryhtyä tuumasta toimeen.

– Muutos ei näy Suomessa niin radikaalisti kuin lämpimissä maissa. Ilmastonmuutoksen etenemistä on vaikea ennustaa ja se on hyvin yllätyksellinen. Pointti on kuitenkin se, että ilmastomuutos koskee koko maailmaa ja ihan meitä jokaista.

Nuoret ovat vahvasti sitä mieltä, että ilmaston eteen voidaan tehdä vielä paljon, kun toimeen tartutaan heti.

– Toivomme myös, että asiasta keskusteltaisiin kanssamme suoraan. Tähän mennessä mielenilmauksemme on herättänyt kanssaihmisissä pääasiassa innostusta ja hymyä, mutta on osa väestä ollut hieman nihkeääkin.