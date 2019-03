Maisemat kuolevat, elämä jatkuu

Mummi haudattiin viikonloppuna.

Mukana routaiseen maahan meni kokonainen lapsuudenmaisema keltaisine taloineen Vääräjoen varressa, tarinat näkistä, joka vaani uskaliaita lapsia, hopeatee ja kanelikorput, lauantai-illan Avara luonto ja ainainen, ryijyihin juuttunut tupakinhaju.

Maisemasta katosi henki jo mummin sairastuttua. Jäljellä on umpeen kasvanut piha, kylmä tupa, jossa kuolleet kärpäset makaavat lattialla, hiiret rapistelevat ruokakomerossa ja tuhkakupit lepäävät toimettomina. Myös monet naapuritalot ovat kylmillään ja koko entinen Typpön kylä autioitumaan päin.

Tavallaan se on surullista, mutta väistämätöntä. Maisemat kuolevat ihmisten mukana. Lapsuus on ollut loppu jo kauan, ja omien lasteni mummolat näyttävät ihan erilaisilta. Mummit eivät istu ikkunalla tupakoimassa, laskemassa ohi ajavia autoja ja lyömässä korttia. Silti ne ovat yhtä tärkeitä mummeja kuin oma mummini aikanaan.

Viime viikolla Kokkolan elokuvakerhossa näytettiin ranskalaisohjaaja Robert Guédiguianin elokuva Talo meren rannalla, jossa sisarusparvi palaa 20 vuoden jälkeen lapsuudenkotiinsa. Entinen eloisa kylä on muuttunut autiotaajamaksi, josta juna viilettää ohi tasaisin väliajoin muistuttaen jossain toisaalla kuhisevasta elämästä.

Sijoittajat ovat haistaneet idyllisessä merenpoukaman ympäristössä rahan. Sellaiset, jotka ymmärtävät kaiken hinnan, mutta eivät minkään arvoa. Asukkaiden vuokrat on nostettu niin korkeiksi, että heidän on ollut pakko muuttaa pois, ja huvilat on vuokrattu turisteille. Jäljellä on vain sotilaat, jotka huristelevat maastureillaan etsimässä Välimeren yli matkustaneen pakolaislaivan haaksirikosta eloonjääneitä.

Elokuva puhutteli karulla tavalla, kun oman lapsuudenkotini tontinvuokra oli juuri nostettu yhdellä päätöksellä yli kolminkertaiseksi, ja tappiomielialassa äitini suunnitteli koko huushollin myymistä. Se olisi yhden aikakauden loppu.

Ehkä matkustaisimme sisarusteni kanssa 20 vuoden päästä omaan lapsuudenmaisemaamme toteamaan, että joskus täällä oli elämää. Tuossa lapset juoksivat paljaat pyllyt vilkkuen mereen. Tuossa koirat kalastivat rannan pikkukaloja. Tuossa joku soitti kitaraa ja toinen puhui politiikkaa sylki vaahdoten. Tuossa harjoiteltiin Tsehovin näytelmiä. Jäljellä olisivat joko rapistuneet tai maan tasalle lanatut puuhuvilat, muskeliveneitä kaupitteleva yritys, tehtaanpiippujen peittämä taivaanranta.

Toisaalta, lapsuudenkotimme maisema on muuttunut jo nyt radikaalisti. Laivojen tuomat merimiehet eivät enää eksy pihaan, naapurien kauniit puutalot tien toiselta puolen on purettu yksi kerrallaan. Tilalla on pari epäinhimillisessä mittakaavassa kohoavaa varastohallia ja repeilevä verkkoaita, jonka välttämättömyys perusteltiin aikanaan muistaakseni terroristiuhalla 11/9-tapahtumien jälkeen.

Haluaisin todella nähdä ja lohduttaa sitä terroristia, joka ei tuon aidan yli pääsisi halutessaan.

Ehkä elämä on 20 vuoden kuluttua jossain muualla kuin Ykspihlajassa tai Typpössä. Tärkeät maisemat syntyvät aina sinne, missä ihmisten on hyvä olla.