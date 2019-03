Pääkirjoitus: Lapset maan korvessa ja psykoterapian tarpeessa



Jonotusaika lasten psykoterapiaan on Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten alueella viikkojen, jopa kuukausien mittainen. Viive johtuu siitä, että alueen psykoterapeutit eivät aina pysty ottamaan uusia asiakkaita silloin kun heillä on hoidon tarve.

Psykoterapeutti pystyy ottamaan vastaan rajallisen määrän potilaita. Jos edellinen pitkä terapiajakso on päättynyt, saattaa uudelle asiakkaalle löytyä nopeastikin aikoja.

Lasten psykoterapiahoitojen tilanteesta kertoi Soiten lasten ja nuorten terapiapoliklinikan vastuulääkäri Jaakko Kosonen (KP 14.3.). Terapian alkamista odottaessa lapsi ei kuitenkaan jää ilman hoitoa, vaan hän saa tukea antavaa eli supportiivista hoitoa sillä aikaa.

Lisäksi viivettä aiheuttaa se, että psykoterapiahoitojen aloittaminen perustuu hoidon tarpeen arviointiin ja harkintaan. Psykoterapiamuotoja on monenlaisia, ja sopivan terapian lisäksi on selvitettävä, kuka terapeuteista olisi sopivin.

Lapsi- ja nuorisopsykoterapeutti on tunnustettu ammattinimike. Pohjois-Suomessa heitä on vähän, mutta etelän suurimmissa kaupungeissa tarjontaa on olemassa.

Syy terapian tarpeeseen voi olla lapsen kokema trauma, sopeutumisongelmat tai ahdistuneisuus. Hoidon tarve voi olla yhtä suuri kuin esimerkiksi pallolaajennuksessa, joten lapsen tilanne on otettava vakavasti. Siksi on tärkeää, että kunnat ja kuntayhtymät järjestävät terapiaa ja myöntävät myös maksusitoumuksia, joilla pääsee yksityiselle terapeutille.

Jos lapsi jää ilman hoitoa, on vaarana, että hän toistaa aikuisena samoja lapsena omaksumiansa käytösmalleja, jotka ovat hänelle ja ympäristölleen haitallisia.

Terapeutin voi rinnastaa laulusta tuttuun ihanaan enkeliin, joka johdattaa lasta maan korvesta kotiin. Terapiasuhteen rakentaminen vie aikaa ja se muistuttaa turvallista ihmissuhdetta. Terapiassa lapsi voi osoittaa tunteitaan ja terapeutti auttaa häntä sanoittamaan tekojaan ja tunteitaan.

Psykoterapia on toimiva hoitomuoto, mutta se ei ole mekaanista hoitoa. Tuloksia ei voi odottaa yhtä nopeasti kuin vaikkapa antibioottihoidossa.