Anders Innovations rekrytoi Kokkolaan uutta tiimiä Juha Reinin voimin – "Työpaikoilla saa olla hauskaa"



Suuri yleisö tuntee Juha Reinin jalkapallosta ja kommentaattorin roolista tv-studiosta peliuran jälkeen. Jalkapallon perässä mies lähti aikanaan myös nykyiseen kotikaupunkiinsa Turkuun, jossa hän toimi mm. TPS:n urheilutoimenjohtajana.

Tätä nykyä sanavalmis mies toimii turkulaisen it-talo Anders Innovationsin myynti -ja markkinointijohtajana.

It-alalla on huutava pula työntekijöistä ja rekrytoinnit ovat jatkuvasti päällä, ja vanhoista työntekijöistä halutaan pitää hyvää huolta.

Anders Innovations on laajenemassa myös Kokkolaan ja sekin liittyy osittain työntekijän viihtyvyyteen.

– Jesse Laukkanen on meidän pitkäaikainen ohjelmistokehittäjä. Hänen vaimonsa sai opettajan töitä Hakalahden koululta ja he muuttivat Kokkolaan takaisin. Laukkanen on huippuosaaja ja nyt kokoamme hänen ympärilleen tiimiä Kokkolaan. En laittanut hanttiin firman Kokkolaan tuloon, Reini naurahtaa.

Reini on paraikaa etsimässä tiloja Kokkolaan.

– Kyllä tässä tilat varmasti löytyvät. Haluamme panostaa työympäristöön ja viihtyvyyteen. Sunnuntaisin pitää olla sellainen fiilis, että on hienoa mennä töihin maanantaiksi.

Viihtyvyyttä ja samalla työntekijöiden sitoutumista on kehitelty muun muassa työkierrolla.

– Suunnitteilla on myös etätyöpiste Espanjaan, jonne voi mennä välillä tekemään töitä ja siinä samalla nauttia auringosta.

Myös huumori on tärkeä voimavara yritykselle ja sitä on Reinin mukaan kiitettävästi. Läppä lentää, muttei läppäri.

– Meillä on kyllä tosi hauskaa ja se huumori yhdistää koko työyhteisön. Viihtyvyys on ennen kaikkea kiinni hyvästä ilmapiiristä, ei siitä onko jäätelökone tai mahdollisimman monipuolinen kahvikone työpaikalla.

Anders Innovations järjestää työpaikoilla välillä lightning talk -tilaisuuksia, joissa työntekijät voivat puhua vapaasti siitä aiheesta mistä haluavat.

­– Haluamme rohkaista ja saada ihmiset uskaltamaan. Joku joka on kuvitellut, että ei pysty puhumaan, huomaa kohta olevansa pitämässä isolle joukolle koulutusta. Ja nimenomaan sen takia, että tykkää siitä.

Kun työntekijöistä kilpaillaan on Reinin mukaan tärkeä pitää kontaktit opiskelupaikkoihin avoinna. Yritys tekee yhteistyötä mm. Åbo Akademin, Turun yliopiston ja Aalto-yliopiston kanssa.

– Nyt olemme avanneet keskusteluyhteyksiä myös Centrian suuntaan. Ilman muuta haluamme osaltamme olla rakentamassa nuorille polkuja työelämään.