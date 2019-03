Pääkirjoitus: Ilmastonuoria kannattaa arvostaa aktiivisuuden vuoksi



Nuorten aktiivisuus perjantain mielenilmauksessa on myönteistä. Toki ilmastoteot on jokaisen tehtävä käytännössä ja ennen kaikkea arjessa, mutta isoja päätöksiä on lupa odottaa niin Suomen kuin maailman valtiojohdolta.

Perjantain mielenilmauksen pääkohde olivatkin päättäjät, joilta nuoret vaativat vastuullisempaa ilmastopolitiikkaa. Ilmasto on myös lähestyvien eduskuntavaalien aihe tavalla, jota ei ole Suomessa aiemmin nähty. Ilmastosta puhuminen ei ole enää pienen ryhmän liike vaan varteenotettava teema. Nuorisobarometrin mukaan ilmastonmuutos on nuorten suurin huolenaihe.

Helsingissä mielenosoitus näkyi Eduskuntatalon edessä. Liike on saanut esikuvansa nuoresta ruotsalaisesta ilmastoaktivistista Greta Thunbergista, joka on myös ehdolla Nobelin rauhanpalkinnon saajaksi. Thunberg on hyvä esimerkki siitä, että nuorellakin voi olla vaikutusvaltaa.

Mielenilmauksia nähtiin myös Keskipohjanmaan levikkialueella, ainakin Kokkolassa ja Haapajärvellä. Opetushallituksen mukaan mikään laki ei kuitenkaan velvoittanut kouluja päästämään koululaisia ilmastotempaukseen.

Lukiolain mukaan opetukseen on osallistuttava, jos oppilas ei ole saanut siitä vapautusta. Kouluilla oli siis mahdollisuus ratkaista ilmastotapahtumaan osallistuminen. Esimerkiksi Kokkolassa sivistystoimi oli ohjeistanut kouluja päästämään oppilaat tapahtumaan vanhempien luvalla, mikä oli järkevä ratkaisu. Luvattomien tai turhien poissaolojen ongelmaa ei ratkaista sillä, että aktiiviset nuoret eivät saa osallistua yhteen yksittäiseen mielenilmaukseen.

Nuoret, jotka eivät saa äänestää, yrittävät vaikuttaa maailmaan ja päätöksiin omalla tavallaan. Rauhanomainen kansalaisaktiivisuus ja kiinnostus yhteisiin asioihin on välinpitämättömyyden vastakohta. Suomalaiseen yhteiskuntaan sopii hyvin se, että myös nuorten ääntä ja näkemyksiä kuunnellaan ihan tosissaan. Tämän hetken lapset ja nuoret ovat tulevaisuuden aikuisia, ja vaaliehdokkaidenkin on syytä kuunnella heitä tarkalla korvalla.