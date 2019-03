K.H.Renlundin museolla juhlitaan syntymäpäiviä



KOKKOLA

Kokkolalainen K.H. Renlundin museo kantaa perustajansa Karl Herman Renlundin nimeä. Museon perustamisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 110 vuotta. Merkkivuoden aloittaa syntymäpäiväjuhla, jota vietetään tiistaina ITE-museossa ja Roosin talolla.

– Karl Hermanin 169. syntymäpäivä on 19. maaliskuuta. Hän oli suuri taiteen rakastaja ja taiteen kerääjä. Syntymäpäiväjuhlille on kutsuttu museon tämänhetkisten näyttelyitten taiteilijoita kertomaan taiteestaan ja taiteen tekemisestään. Yleisöllä on myös mahdollisuus keskustella taiteilijoiden kanssa, kertoo museon näyttelyamanuenssi Susanne Svenfors-Furu.

Valokuvaaja Jyrki Portin on ITE-museossa klo 11–12 ja Roosin talolla kuvanveistäjä Seppo Kalliokoski klo 13–15. Kahvipannu on kuumana kummassakin paikassa klo 11–15.