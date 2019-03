Tänään F1-avauksen voittaneella Valtteri Bottaksella vahvat keskipohjalaisjuuret – Lue tästä juttu vuodelta 2012: "Formulatähden äiti on syntyisin Toholammin Härkänevalta"



Valtteri Bottas on ollut viime aikoina vahvasti esillä, kun hänen pestinsä Williams-formulatallin kisakuskina varmistui. Bottaksen äiti Marianne Välimaa on luonnollisesti erittäin onnellinen poikansa puolesta.

– Pääseminen Formula ykkösiin on ollut ”Valtsun” unelmana lapsuusiästä asti. Onhan tämä aivan mahtava asia.

Välimaa on syntynyt Toholammin Härkänevalla. Hän on käynyt niin Sykäräisen koulua kuin Härkänevan koulua. Sen lisäksi hän ehti käydä jonkin aikaa kansalaiskoulua Toholammilla.

– Sieltä olen saanut hyvät kasvun lähteet. Opin pienestä tytöstä pitäen kovan työn merkityksen. Paljon hyviä muistoja noilta ajoilta, Välimaa kertoo puhelimitse.

Hänen ollessa 14-vuotias, koko Välimaan seitsenlapsinen perhe muutti työn perässä Lahden seudulle.

– 1971 lähdimme Härkänevalta. Vanhin veljeni oli jo muuttanut aiemmin pois. Maaltamuutto oli tuolloin hyvin yleistä.

Sukujuuriaan Toholammilla Välimaa ei kuitenkaan ole missään vaiheessa unohtanut. Päinvastoin hän on ollut erittäin aktiivinen vierailija kotiseudullaan.

– Muistan, kun oli Härkänevan kylän 50-vuotisjuhlat, me tulimme lasten kanssa juhliin. Valtteri oli vielä vaunuissa vesirokossa, mutta niin vain kovasti oli mukana tapahtumassa, Välimaa naurahtaa.

Valtterin sisko Laura on kaksi vuotta vanhempi kuin veljensä.

Joka kesävisiitti synnyinseudulle

Välimaa käy joka kesä Toholammilla. Hänen veljellään on mökki Lestijärvellä, jossa vietetään paljon aikaa. Valtteri on viimeksi käynyt Sykäräisessä pari-kolme vuotta sitten setänsä hautajaisissa.

– Valtteri on erittäin tietoinen juuristaan Keski-Pohjanmaalla. Katsoisin, että hänen periksiantamattomuus on lähtöisin Härkänevan geeneistä. Kyllä hänestä löytyy pohjalainen mentaliteetti.

Välimaa on aktiivinen Facebookin käyttäjä. Hän on vakiokasvo Toholammin ja Sykäräisen omissa ryhmissä. Osa viestittäjistä on omimassa Bottasta jo Sykäräisen omaksi formulatähdeksi.

– Se ei haittaa yhtään. Valtteri lähinnä naurahtaa, mutta kyllä hänestä ainakin puolen ajohaalarin verran löytyy on keskipohjalaisuutta. Olen ”ylypiä” juuristani, menestyvän hautauspalveluyrityksen toimitusjohtaja heittää keskipohjalaisittain.

Valtteri jouluksi kotiin

Valtteri on vielä Lontoossa, mutta jouluksi hän on tulossa Lahteen.

– Kovasti tuntui töitä olevan, kun torstaina soittelin. Jouluna on sitten aikaa kunnolla makustella vielä uutista.

Ensi vuoden äitienpäivä tulee taatusti jäämään Mariannen mieleen, sillä hän on menossa katsomaan poikansa formula-ajoa paikan päälle Barcelonaan.

– En jännitä Valtterin ajamista. Kannustan ja elän hengessä mukana.

Äitikin on saanut osansa sopimuksen jälkeisestä huomiosta.

– Onhan tässä valtava määrä tullut onnitteluja ja kyselyjä medialta. Se on vain positiivista.

Ensi kesänä Välimaa aikoo jälleen sukuloida Keski-Pohjanmaalla.

– Toholammille on aina mukava tulla!