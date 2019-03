Rkp:n Henriksson menetti nuorena vanhempansa – nyt hän esittelee videolla tärkeimmän paikkansa maan päällä



Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson toi Lännen Median pyynnöstä haastatteluun mukanaan itselleen tärkeän esineen. Se on kauniisti kehystetty maisemakuva Mässkärin saaresta Pietarsaaren saaristosta.

– Tämä näköala, joka kuvassa avautuu, on sama, jota vanhempani ovat katselleet tästä paikasta jo 1950-luvulla. Se on rauhoittava tekijä. Aina kun on kiireitä, menoja sinne ja tänne, niin otan kuvan esiin. Siitä tulee mielihyvä.

Henriksson on menettänyt mökkisaaren hankkineet vanhempansa varhain. Hän oli vain kuusi kuukautta vanha vauva, kun kauppaedustajana toiminut isä kuoli infarktiin. Äiti jäi yksin seitsemän lapsen kanssa.

– Ainoa kuva, joka on minusta ja isästä olemassa, on otettu täällä saaressa, kesämökin pihassa.

Henrikssonin sairaanhoitajaäiti kuoli, kun hän oli 21-vuotias.

Anna-Maja Henriksson viettää saaressa kesänsä. Mässkär on koko perheelle tärkeä paikka. Vanha mökki on yhteinen sisaruksien kanssa. Henriksson on miehensä Janne Henrikssonin kanssa hankkinut kalastajamökin vanhan mökin läheltä. Siellä viihtyvät myös perheen kaksi tytärtä.

– Muuta lomanviettopaikkaa ei tarvita.

Anna-Maja Henriksson oli edellisen hallituksen oikeusministeri. Hän on valmistunut oikeustieteiden kandidaatiksi Helsingin yliopistosta ja ammatiltaan hän on pankkilakimies. Henriksson haluaa antaa nuorille tärkeän neuvon.

– Sanon aina nuorille pareille, että kun menette naimisiin, niin pitää olla selvät pelisäännöt alusta lähtien. On ymmärrettävä, mikä on kenenkin omaisuutta. Nuorille ei ole itsestään selvää, että jos ostetaan auto ja se tulee yhden nimiin, että se on vain sen henkilön auto ja hän pystyy sen yksin myymään.

Sama tilanne on asuntoa ostettaessa.

– On äärimmäisen tärkeää, että kun molemmat ovat rahoittamassa, niin myös molempien nimet ovat paperissa ja molemmat omistavat asunnosta yhtä paljon. Ihan perusasioita, joista on pidettävä huolta.

Henriksson harrastaa aktiivisesti liikuntaa, lenkkeilyä, uintia, yleisurheilua ja myös lentopalloa lukioaikana. Nykyisen hän treenaa henkilökohtaisen valmentajan, personal trainerin ohjauksessa. Henriksson on ollut aina joukkuepelaaja.

– Pääministerillä on valtavan iso rooli. Hallitus on Suomen kärkijoukkue. On äärimmäisen tärkeää, että luodaan yhteishenki ja annetaan ymmärtää, että luotetaan toisiin. Luottamus tärkein elementti, että hallitus pystyy toimimaan hyvin ja yhteistyö pelaa.

Henriksson sanoo, että myös kaikki ministerit ovat tärkeitä, koska jokainen voi vaikuttaa hallituksen sisäiseen dynamiikkaan.

– Asioita viedään eteenpäin yhdessä, koska ne ovat Suomelle eduksi. Ei siksi, että ne ovat minulle eduksi.