Pääkirjoitus: Keski-Pohjanmaa tarvitsee omia kansanedustajiaan



Oman alueen kansanedustajilla on merkitystä. Kansanedustajat edustavat omaa aluettaan ja omia äänestäjiään. Kukapa muu toisi keskipohjalaisen näkökulman Arkadianmäelle, jos eivät alueen omat edustajat.

On selvää, että kansanedustajat edustavat omaa puoluettaan, mutta samoistakin asioista on hyvin erinäköisiä kantoja. Tämän vaalikauden aikana erot ovat näyttäytyneet sekä isoissa että pienissä asioissa. Hallitus- ja oppositioasetelmat saattavat kansalaisia jopa hämmentää, kun sama asia on edustajasta riippuen joko musta tai valkoinen. Sote on ollut vaikein rasti.

Monista asioista kansanedustajat ovat samaakin mieltä ja lähtökohta on, että jokainen eduskuntaan pyrkivä haluaa vaikuttaa yhteisiin asioihin ja muistaa oman alueensa erikoisolosuhteet ja tarpeet.

Kansanedustajat ovat vaihtamassa työnsä vaalikampanjointiin. Kahta luopujaa lukuun ottamatta Keskipohjanmaan levikkialueen kansanedustajat pyrkivät myös seuraavalle kaudelle. Tuuliset vuodet ovat takana ja kova kampanjointi edessä. SDP on saanut puhtia hyviä tuloksia ennakoivista kannatusmittauksista. Keskustan ehdokkaat joutuvat selittämään hallituksen eroa, mutta pääsevät kertomaan myös työllisyysluvuista tai muista myönteisistä asioista.

Keskipohjanmaan jutussa kansanedustajat arvioivat onnistumisia ja epäonnistumisia. Niitä samoja asioita äänestäjät pohtivat, kun miettivät omaa ehdokastaan 14. huhtikuuta pidettävissä eduskuntavaaleissa. Ilman äänestäjiä kukaan ei saa lippua eduskuntaan, mutta on tietysti selvää, että osan pitää jännittää läpimenoa enemmän kuin toisten.

Keskipohjanmaan levikkialueen nykyisistä kansanedustajista Hanna Halmeenpää (vihr.) ja Mats Nylund (r.) eivät ole ehdolla tulevissa vaaleissa. Muut edustajat kampanjoivat päästäkseen jatkamaan työtään. Maakuntarajaa suurempi "historiallinen" Keski-Pohjanmaa sijaitsee kahdessa vaalipiirissä, ja asioilla on siitäkin syystä omat kiemuransa. Ihan tavatonta ei ole sekään, että oma suosikki löytyisi naapurivaalipiiristä.