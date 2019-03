Soiten vastuualuejohtaja ja vatsaelinkirurgi Misa Kokkonen: Kuka kaipaa kirurgia? Mitä sanovat poliitikot



Suomessa on käynnissä suuri erikoissairaanhoidon uudistus. Valtioneuvosto on linjannut tammikuussa 2018 voimaan tulleessa asetuksessa kirurgisten hoitojen keskittämisestä aiempaa harvempiin sairaaloihin. Linjaus on niin radikaali, että täytäntöönpano odottaa toteutumistaan vielä suurimmalta osin koko maassa.

Linjauksen mukaisesti aluesairaaloista loppuu leikkaustoiminta käytännössä kokonaan. Tässäkin on jo pureskeltavaa yllin kyllin eikä tämä ole toteutunut omalla ERVA-alueellamme (yliopistosairaalapiiri eli erityisvastuualue). Keskussairaalat jatkavat leikkauksia ERVA-alueiden sisällä tehtyjen sopimusten mukaisesti. Lisäksi keskussairaaloiden on täytettävä leikkauksille asetetut vähimmäismäärät jotka annettiin asetuksen teon yhteydessä.

Nämä lukumäärävaatimukset ovat olleet kovan kritiikin kohteena. Esimerkiksi tekonivelleikkauksia on oltava 600 sairaalaa kohden. Tämä on kaukana nykyisestä toimenpidemäärästämme. Kuitenkin yksittäistä kirurgia kohden leikkausmäärämme ovat varsin hyvät. Jonotusajat OYS:ia lyhyemmät ja laatu vertailukelpoista yliopistosairaalan kanssa.

ERVA-alueen sisällä on neuvoteltu tulevasta työnjaosta jo useamman vuoden ajan. Tehtävä ei ole helppo, sillä ihmiset Lapissa, Kainuussa ja Kemissä tarvitsevat sairaalan aivan niin kuin mekin. Toistaiseksi on kaavailtu, että tekonivelkirurgia ja selkäleikkaukset sekä rintasyövän hoito säilyvät alueellamme. Sen sijaan eturauhas-, munuais- ja mahasyövän hoito on keskitetty Ouluun.

Nyt on ehdotettu myös paksusuolisyövän leikkausten keskittämistä. Tässä kohtaa on syytä pysähtyä.

Syöpäpotilaat tarvitsevat paljon sairaalan palveluita ja asiantuntemusta. Paksusuolen syövän löytyessä edessä on tähystykset, röntgenkuvaukset ja laboratoriokokeet ennen h-hetkeä leikkaussalissa. Leikkauksen jälkeen edessä on mahdollisesti vuosien hoitosuhde syöpälääkärin kanssa. Käyntejä sairaalaan tulee helposti kymmenen. Olemme joutumassa tilanteeseen, jossa tutkimukset, hoito ja seuranta tapahtuvat eri sairaaloissa. Monimutkaista ja epävarmaa.

Syöpäpotilaiden hoito on ison joukon tiimityötä. Jos nämä leikkaukset siirtyvät Ouluun menetämme ajan mittaan myös haasteita kaipaavat lääkärit ja hoitajat ja heidän osaamisensa.

Meillä on pienehkö mutta toimiva sairaala kaukana yliopistosairaalasta. Täällä syntyy paljon lapsia. Toiminnan päivystävänä sairaalana ja synnytyssairaalana on säilyttävä joka tapauksessa. Tämä vaatii työvoimaa jota emme voi pitää jos sairaala ei tarjoa riittävästi mielekästä päiväsajan tekemästä.

Vatsaelinkirurgimme tekevät vuosittain noin 300 päivystysleikkausta. Päivystysleikkaus suolen puhkeaman vuoksi on usein haasteellisempi ja riskialttiimpi kuin ennalta suunnitellusti tehtävä syöpäleikkaus.

On outoa, että, että kaikkein vaikeimpia leikkauksia saa ja pitää edelleen tehdä, mutta helpompia ei. Haastavien syöpäpotilaiden hoidosta tuleva kokemus tuo tarvittavan rauhallisuuden kun valmistaudumme tekemään hätäleikkausta.

Mahdollisuutemme rekrytoida lääkäreitä riippuu ennen kaikkea sairaalamme profiilista. Maineemme on tärkein tekijä etsiessämme erikoistuvia lääkäreitä joista saamme ajallaan uusia, entistä parempia vastuunkantajia. Huonoilla päätöksillä oven takana on keikkafirman myyntimiehiä paljon enemmän kuin lääkäreitä.

Vielä kappale laadusta. Vuonna 2018 paksusuolen syövän vuoksi Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa leikatuista 37 potilaasta jouduttiin leikkaamaan uudelleen yksi. Yhdeltä röntgenlääkäri tyhjensi märkäkertymän neulalla. Tilastollisesti leikkauksessa tehtävään suolisaumaan liittyviä vakavia ongelmia on noin 4-7 prosenttia. Meille ei vuonna 2018 osunut kohdalle yhtään ja aiemmassa isommassa aineistossakin alle 3 prosenttia. Leikkauksiin liittyvää kuolleisuutta ei ollut lainkaan. Lähetteen saapumisen ja leikkauksen välinen aika meillä on keskimäärin 31 vuorokautta (tilasto vuosilta 2012-2016). Tässä välissä teimme tarvittavat tähystykset, kuvaukset ja leikkausvalmistelut.

Mitä tuumivat poliitikkomme? Hieman kateellisena olen kuunnellut kuinka Vaasan ja Oulaskankaan alueella on omat esitaistelijansa; poliitikkoja jotka ovat valmiita korottamaan ääntänsä ja likaamaan kätensä oman alueensa puolesta. Piiloutuvasta vartiomiehestä ei ole mitään hyötyä.

Mitä meidän siis tulisi tehdä?

Pienten aluesairaaloiden leikkaustoiminta lopettaminen lienee väistämätöntä. Kipeää tekee varmasti tämäkin, mutta on perusteltavissa. Helsingistä luetellut keinotekoiset toimenpidemäärät korvataan läpinäkyvällä laadunseurannalla yliopistosairaalan johdolla. ERVA-alueilla tulee olla nykyistä vahvempi oikeus ottaa huomioon oman alueensa erityispiirteet työnjakoa tehtäessä. Pohjoinen ERVA-alue tarvitsee erilaiset lääkkeet kuin isoveljemme etelässä. Potilaita tulee ohjata yli maakuntarajojen sinne, missä hoito on järkevintä toteuttaa. Tämä liikenne on kaksisuuntaista. Näin keskussairaalat ympäri Suomen voisivat parantaa houkuttelevuuttaan ja resurssejaan maakuntiensa eduksi.