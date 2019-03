Lukijan mielipide: Kokoomuksella tuhannen taalan paikka



Tulevissa eduskuntavaaleissa on kokoomuslaisella Pentti Haimakaisella tuhannen taalan paikka mennä läpi ja päästä eduskuntaan.

Kun tarkastellaan vaalituloksia aikaisemmissa eduskuntavaaleissa ja tehdään laskelmia huhtikuun vaaleihin, niin voidaan todeta 3300 ääntä kokoomukselta riittävän läpi menoon Vaasan vaalipiirissä. Seinäjoelta ja Vaasasta on tulossa 4-5 ehdokasta kummastakin. Tämän perusteella ennakkolaskelmissa 33000 kokoomuksen ääntä jakautuvat varsin usealle ehdokkaalle, joista eduskunnan puhemies Paula Risikko vienee isoimman potin.Kyseisellä 33000 äänellä on kolmas paikka Vaasan läänissä mahdollisuus saavuttaa.

Vuoden 1999 vaaleissa sai Haimakainen vielä tuolloin hieman tuntemattomana ehdokkaana 2572 ääntä, joten noin 700 äänen lisäys on varsin todennäköinen.

Pentti on kokenut ja arvostettu kunnallispolitiikko. Hän on ollut vaalikauden loppuun mennessä 31 vuotta kaupunginvaltuustossa, kaupunginhallituksessa 20 vuotta , sekä jäsenenä lukuisissa lautakunnissa. Tällä hetkellä Pentti on maakuntavaltuuston puheenjohtaja. Merkittävin valtakunnallinen luottamustehtävä on kokoomuksen puoluevaltuuston jäsenyys.

Ihmisenä on Haimakainen rehti ja suoraselkäinen persoona. Hänellä on hyvät edellytykset toimia myös eduskunnassa ajamassa kaikkien etuja, mutta ennenkaikkea meidän keskipohjalaisten etuja.

Tämä edellyttää, että keräämme tällä kerralla voimat yhteen ja äänestämme Pentti eduskuntaan