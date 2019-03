Mitä kehon koostumusmittauksesta voi saada irti? Kotikäyttöön mittarin voi saada 20 eurolla

Next

Omron BF511 on kehomittari, ei vaaka. Se oli ainut testatuista laitteista, jossa kehonkoostumus mitattiin myös käsistä. Painon ja rasvaprosentin se arvioi suuremmaksi kuin muut laitteet. Vaaka ei antanut arvoa kehon nesteprosentista tai luumassasta.

Mistä on pienet pojat tehty? Etanoista, sammakoista, koiran häntätupsukoista, sanoo vanha lastenloru, mutta yhä useampi on kiinnostunut mittaamaan koostumustaan tarkemmin.

Mittauksia tarjotaan esimerkiksi kuntokeskuksissa, mutta mittareita on myynnissä myös kotikäyttöön. Erilaisia malleja on markkinoilla kymmeniä. Halvimman kehonkoostumusta mittaavan vaa'an saa alle 20 eurolla, kalleimmissa puhutaan satasista.

Testasimme viidellä eri hintaluokan ja valmistajan laitteella, millaisia tuloksia ne antavat, ja vertasimme tuloksia valmennuskeskuksessa tehtyyn InBody-mittaukseen.

Kalliimpi Beurerin vaaoista, 50 euron hintainen BF700 antoi luumassasta täysin muista poikkeavan tuloksen. Halvemman Beurerin tapaan sekään ei kerro sisäelinrasvaa. Jukka-Pekka Moilanen

Mies, 187 senttimetriä, 29 vuotta

Jotta vaa'an saa kertomaan muutakin kuin painon, se vaatii ensin pohjatietoja. Kaikkiin testin laitteisiin piti aluksi syöttää pituus, ikä ja sukupuoli. Kaksi vaaoista halusi myös arvion fyysisen aktiivisuuden määrästä.

Neljään testatuista vaaoista tiedot syötettiin suoraan ja ne säilyvät muistissa. Yhteen tiedot syötettiin mobiilisovelluksen kautta.

Paino 84,2–84,7 kg

Vaa'at ovat suhteellisen yhtä mieltä koehenkilönä toimineen toimittajan massasta. InBody-mittauksessa tulos jäi hieman alemmaksi, 84,0 kiloon.

Painoindeksi 24,1–24,2

Testivaa'at ovat yksimielisiä myös painoindeksistä. Jos pituutensa on syöttänyt oikein, tämä ei voisikaan mennä metsään, koska painoindeksi lasketaan pituuden ja painon perusteella.

Rasvaprosentti 10,7–20,6

Hajontaa tulee heti kolmannessa arvossa. InBody-mittauksessa saatu rasvaprosentti on 18,2. Neljä kotimittareista antaa luvuiksi 20,6, 19,2, 17,1 ja 17,0. Viides on sitä mieltä, että rasvaa on vain 10,7 prosenttia.

Kehon vesimäärä 55,5–65,6 %

Kolme mittareista pääsee jälleen noin kolmen prosenttiyksikön sisään, atleetin rasvaprosentin antanut Beurerin vaaka on omissa ylhäisissä lukemissaan. Yksi laitteista ei kerro nesteen määrää kehossa, verrokkimittaus antaa arvoksi 59,8.

Luumassa 3,3–13,1 kg

Kolme vaaoista mittaa luumassan. Tulokset ovat 3,3 kiloa, 3,7 kiloa ja hämmentävät 13,1 kiloa. InBody-mittauksessa saatu lukema on 3,98 kiloa.

Viskeraalirasva 6–7

Sisäelinten ympärille kertynyt rasvaa kolme vaaoista mittaa tuloksella 6, 6 ja 7. Ne käyttävät asteikkoa, jossa tulos 0–9 edustaa normaalia. InBody-mittaus antaa tuloksen kuutiosenttimetreinä.

Lihaksen osuus 30,6–44,4 %

Jälleen kerran hajonta on suurta. InBody-mittaus antaa lihaksen määräksi 39,2 kiloa, mikä on 46,7 prosenttia kokonaismassasta.

Kiinassa valmistettu House-merkkinen vaaka oli alle 17 euron hinnallaan testin halvin. Sen ilmoittama luumassa oli lähimpänä InBody-mittauksen tulosta. Jukka-Pekka Moilanen

Mikä mittari on oikeassa?

Emme voi tietää, sanoo Helsingin yliopiston ravitsemustieteen professori Mikael Fogelholm.

Mittareiden antama tulos perustuu laskukaavaan, ja siihen vaikuttavat pituus, sukupuoli ja ikä sekä paino, jonka vaaka mittaa. Näillä tiedoilla saa Fogelholmin mukaan kohtalaisen kuvan kehon koostumuksesta. Heitto perustuu siihen, että mittareiden käyttämissä kaavoissa on eroja.

– Kolmen prosenttiyksikön heitto rasvaprosentissa on jo kohtuullisen iso. Joskus tuloksiin tulee täysiä älyttömyyksiä.

Fogelholmin mukaan toistuvilla mittauksilla samalla laitteella samoissa olosuhteissa voi saada kuvan siitä, mihin suuntaan keho kehittyy, vaikka mittaustulos ei olisikaan tarkka. Fogelholmin mukaan se onnistuu myös ilman kehonkoostumusmittaria, jos tarkkailee painoa ja vyötärönympärystä.

– Jos paino nousee, mutta vyötärönympärys ei muutu, on tullut lihasta tai nestettä. Jos vyötärö kasvaa, ainakin osa on rasvaa, hän sanoo.