Antti Savelan kolumni: Ilmasto on uusi YYA

Suomalaisessa yhteiskunnallisessa keskustelussa on vain yksi totuus. Aikoinaan kaikki kumarsivat presidentti Kekkosen allekirjoittamaa YYA-sopimusta.

Kuten muistamme Veikko Vennamo, Tuure Junnila ja Georg C. Ehnrooth eivät tätä tehneet. Heillä ei ollut tämän jälkeen sijaa majatalossa.

Eipä silti. Olen itsekin sitä mieltä, että tuo sopimus oli siihen aikaan Suomen etujen mukaista. Mutta sitä en hyväksy, että jokaisella kansakunnalla on yksi ja yhteinen totuus, jonka kritisoiminen on käytännössä mahdotonta.

Nyt jälkikäteen YYA:n raunioilla riittää tanssijoita ja jälkikäteen riekkujia. Mutta missä nämä riekkujat olivat silloin kuin olisi pitänyt suu avata. Veikkaanpa että samassa köörissä suut supussa kuin muutkin.

Nykyistä ilmastopoliittista keskustelua voi verrata vanhan kunnon YYA-aikaan. Kriitikolle asetellaan välittömästi foliohattua päähän. Silti vaikka ilmastomuutos on totta, on vaikea sanoa, mikä siitä on ihmisen ja mikä normaalin muutoksen aikaan saamaa. Ilmasto maapallon pitkässä historiassa on muuttunut moneen kertaan, ja nyt ensimmäistä kertaa ihminen on toden teolla lyönyt lusikkansa soppaan.

On totta, että ihminen vaikuttaa maapallon lämpenemiseen, mutta kuinka paljon. Siihen tarvitaan vielä paljon tutkimusta ja ennen kaikkea sellaista tutkimusta, mikä on äärimmäisen puolueetonta ja tieteellistä. Foliohattuja ei saisi olla myöskään ilmastotutkijoilla. Esimerkiksi kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC on hallitusten toimielin. Se on siis suorassa poliittisessa ohjauksessa. Ilmastotutkimus tarvitsisikin foorumin, joka on poliittisesti ja taloudellisesti täysin riippumaton.

Otan yhden pointin autoilusta. Meillehän kovasti toitotetaan ilman kritiikin häivää, kuinka hyvä olisi siirtyä sähköautoiluun. Mutta olisiko. Sähköauton suurissa akuissa käytämme suuria määrin akkukemikaaleja, joita on maakamarassamme rajallinen määrä. Olemmeko varmoja, että on ekologisesti ja moraalisesti oikein riistää nämä malmit maaperästä. Eikä niitä pitäisi saada käyttää myös niiden ihmisten, jotka elävät tuhat vuotta jälkeemme.

Toinen kriittinen huomio. Jos Suomessa on paljon tuulivoimaa, tarvitsemme myös paljon voimalakapasiteettia tuulettomiin päiviin. Muuten tehtaat pysähtyvät. Millä sähköistämme tyynet päivät; kivihiilellä, uraanilla vai otammeko energian metsien hiilinielusta?

Ja kolmas: poliittisessa keskustelussa on nostettu esiin katastrofaalinen idea lihan korkeammasta arvonlisäverosta. Eli verottaisimme kovalla kädellä suomalaista naudan - ja sianlihaa ja sallisimme edullisen veron hiilivoimalla Etelä-Amerikasta ja Afrikasta tuoduille banaaneille ja mandariineille. Voi ei!