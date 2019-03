Pimeä majoitus tutkinnassa Kokkolassa – Airbnb-majoitus on synnyttänyt bisnestä, jota kaikki eivät miellä bisnekseksi



Poliisi varoittelee kansalaisia Airbnb-majoituksesta – tai oikeastaan haluaa havahduttaa majoittajat selvittämään, milloin on kyse elinkeinosta, milloin harrastuksesta ja lisätulosta. Karkeasti asia menee näin.

– Jos puhutaan kotimajoituksesta tai perhemajoituksesta, tilanne on eri kuin ammattimainen, laajempi majoitustoiminta. Usein tällaista laajempaa toimintaa varten on hankittu erikseen kiinteistö, joka voi olla suurikin, sanoo talousrikostutkinnan johtaja Sakari Palomäki.

Kokkolan tapauksessa kahden henkilön epäillään yhdessä ja erikseen vuokranneen ja harjoittaneen lyhytaikaista, ammattimaista majoituspalvelun tarjoamista vuosina 2015–2018.

– Kiinteistöjä on ollut pari, kolme, jotka on hankittu pääosin majoitustoimintaa varten. Yhdessä kiinteistössä on ollut 12-15 vuokrattavaa huonetta, joten se on tyypillistä majoitustoimintaa ja elinkeinotoimintaa, sanoo Palomäki.

Esitutkinnassa epäillyt eivät ole mieltäneet harjoittamaansa vuokraus- ja majoitustoimintaa elinkeinotoiminnaksi, josta olisi pidettävä kirjanpitoa ja maksettava elinkeinotuloveroa ja arvolisäveroa.

– Asiaa tutkitaan rikosnimikkeillä törkeä veropetos ja törkeä kirjanpitorikos. Lisäksi toisen epäillään nostaneen perusteettomasti työttömyyspäivärahaa nettona yli 16 000 euroa ja tästä on kirjattu rikosnimike törkeä petos, kertoo Palomäki.

Majoitustoimintaa on jo runsaasti Kokkolan alueella. Kyseinen tapaus löytyy Kokkolan kantakaupungin alueelta.

– Tässä kahdella henkilöllä on ollut yhteinen kiinteistö, jota he ovat pyörittäneet vuoroviikoin. Toisella on vielä erikseen omaa toimintaa, kertoo Palomäki.

Esitutkinnan perusteella toisen epäillyn osuus vältetyistä veroista on huomattavasti pienempi, noin 10 prosenttia.

Palomäki muistuttaa, että kotiin voi majoittaa lyhytaikaisesti vieraita ja maksaa toiminnasta vain pääomaveron. Yritystä ei siis tarvita, riittää kun ilmoittaa verottajalle saadut vuokratulot. Esimerkiksi Airbnb:n kautta saa vuosittaiset tulotodistukset helposti. Toisin on, jos majoittaminen on päätoimista elinkeinon harjoittamista.

– Tässä kuitenkin on kyse laajahkosta elinkeinotoiminnasta, jota on pyöritetty ammattimaisesti ilman kirjanpitoa tai yritystä. Ja josta on saatu hyvää tuottoa, huomauttaa Palomäki.

Kun puhutaan 240 000 maksamattomasta veroeurosta, kertynyt tulo on tietysti suurempi?

– Toki toimintaa on harjoitettu useampi vuosi, mutta puhutaan merkittävästä kokonaissummasta.

Talousrikostutkija Sakari Palomäki muistuttaa, että majoitustoiminnan kilpailu vääristyy, elleivät kaikki hoida lakisääteisiä maksuja.

– Joku toinen maksaa verot ja arvonlisäverot ja kirjanpidot, toinen välttää nämä. Tottakai siinä kilpailu vääristyy, sanoo Palomäki.

Hän toivoo, että kasvava majoitustoiminta lähtee rehellisille urille, vaikka siihen tarttuminen vaikuttaa aluksi helpolta bisnekseltä.

– Toivon, että kaikki ne, jotka majoitustoimintaa pyörittävät, havahtuisivat asiaan, sanoo Palomäki.

Kokkolan tapaus on tarkoitus saada syyteharkintaan ennen kesää. Pohjanmaan käräjäoikeus on viime viikolla määrännyt epäiltyjen omaisuutta vakuustakavarikkoon noin 125 000 euron edestä.