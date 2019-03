Pikavippejä ja nettiostoksia – Nuorten taloushuolet kasaantuvat helposti



Vaikka aivan nuorimpien maksuhäiriömerkinnät ovat laskeneet, nuorten velkaantuminen on edelleen iso huolenaihe.

Vuonna 2018 kuluttajille rekisteröitiin noin 1,6 miljoonaa uutta maksuhäiriömerkintää. Asiakastieto Groupin henkilöluottotietorekisterissä on nyt ennätykselliset 382 000 maksuhäiriöistä henkilöä eli 7 700 enemmän kuin vuotta aiemmin. Keskimäärin jokaisella rekisteröidyllä on 15 maksuhäiriömerkintää.

Aivan nuorimmissa aikuisikäluokissa maksuhäiriötilanne on kohentunut. Alle 20-vuotiaita maksuhäiriöisiä on nyt 9 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten ja 20-24-vuotiaissa joukko on pysynyt lähes ennallaan.

Takuusäätiön viestintäpäällikön Minna Mattilan mukaan nuoret aikuiset ottavat yhteyttä säätiön maksuttomille puhelu- ja chatpalveluihin saman verran kuin aiemminkin.

– Yksi syy on nuorten maksuhäiriömäärien laskuun saattaa olla, että maksuhäiriömerkintää vältellään viimeiseen asti, vaikka olisi taloudellisesti kuinka hankalaa. Maksetaan ja otetaan uutta velkaa, että pystytään hoitamaan edellinen. Näin voi mennä useita vuosia ennen kuin se näkyy maksuhäiriönä. Lisäksi pikivippifirmat ovat laittaneet ikärajoja aivan nuorimmille, eikä 18-vuotiaille enää myönnetä pikalainaa, Mattila sanoo.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Pikavipit ei ole ainoa velkaantumisen syy. Nettiostaminen on yksi kasvava huolenaihe nuorten velkaantumisessa.

– Nuoret miehet velkaantuvat autoista. Kalliista autosta saattaa tulla ennakoitua paljon suurempi menoerä, vaikka nuorella olisikin vakiintunutta tuloa. Nuorilla naisilla on pienempää ostelua, jotka saattavat aiheuttaa velkaantumista. Ostetaan netistä vaatteita, kenkiä, meikkejä.

Nettiostamisen helppoudella on myös kääntöpuolensa.

– Digitalisaation myötä rahankäyttöön on tullut tietynlaista abstraktiutta. Ostetaan ensin ja maksetaan vasta sen jälkeen. Ne on pelkkiä numeroita ja mitään konkreettista ei liiku.

Kulutuksen lisäksi nuorilla on usein pienet ja arvaamattomat ansiotulot.

– Jos työ menee alta, ei ole varaa maksaa vuokria. Kun muutetaan pois kotoa, voi tulla yllätyksenä mitä se eläminen lopulta maksaa. Ne joilla on vahva tuki kotoa, sieltä tulee usein taloudellista apua. Ne nuoret, joilla ei ole sitä perheen tukea, ovat enemmän omillaan myös taloudellisesti.

Kotitausta on tärkeä nuorten talouden hallinnassa.

– Se on tärkein vaikuttava tekijä, millaiset eväät kotona on saanut taloudenhoitoon. Koulun talousopetus on tärkeää, mutta ei pelkästään siihen voi nojata.

Nuorten kokemattomuus rahankäyttäjinä tuo oman haasteensa.

– Miten nuoret osaa ottaa yhteyttä sellaisiin tahoihin, jossa setvitään nuoren ostoja esimerkiksi reklamaatiotilanteessa. Aina ei vika ole nuoressa.

Usein ongelmat kasautuvat ja rahahuolien lisäksi tulee joukko muita elämänhallinnan ongelmia.

– Ollaan ilman sitä aikuisen tukea. Jos ei ole sitten rahaakaan, se voimistaa niitä muitakin ongelmia. Ei ole voimia hoitaa asioita, niin se näkyy heti ongelmina raha-asioissakin.

Velkahuolissa kannattaa ottaa yhteyttä eri viranomaistahoihin ennen kuin velkataakka ehtii paisua liian suureksi.

– Matalalla kynnyksellä voi ottaa yhteyttä Takuusäätiöön. Velka voi tuntua nuorelta ylitsepääsemättömältä, mutta usein niihin on löydettävissä ratkaisu, Mattila kertoo.

Takuusäätiöltä voi saada myös pientä lainaa esimerkiksi vakuusvuokraan, muuttokuluihin, autoon korjaukseen. Näin voi välttää pikavipin ottamista.

Yksi mahdollisuus on julkinen maksuton talous- ja velkaneuvonta oikeusaputoimistojen yhteydessä, josta saa apua velkakierteen katkaisemiseen.