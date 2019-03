Ilmaista digineuvontaa tarjolla Kokkolan kirjastoissa – "Kaikenikäisillä on aukkoja tietämyksessä"



Mitä tarkoittavat evästeet? Miten selainhistorian voi poistaa? Mille sivustoille verkkopankkitunnuksilla uskaltaa kirjautua?

Muun muassa tällaisiin kysymyksiin saa vastauksen aikuisille suunnatusta digineuvonnasta, jota järjestävät yhteistyössä Kokkolan seudun opisto ja Kokkolan kaupunginkirjasto.

– Digineuvonnassa käyneiden ikähaitari on tähän mennessä ollut 40-85-vuotta. Suurin tarve on varmaan ikähaitarin yläpäässä, mutta kyllä kaikenikäisillä on aukkoja tietämyksessä, tietää tietotekniikan opettaja Jari Ojala.

Nuorilla olisi esimerkiksi parannettavaa tietoturvaan liittyvissä asioissa. Vanhemmat taas kaipaavat apua nettiasioimiseen, esimerkiksi Omakanta-palvelussa, Suomi.fi-palvelussa ja nettipankissa.

Digineuvonta on ilmaista ja suunnattu yli 18-vuotiaille. Siitä kiinnostuneet voivat täyttää ilmoittautumislomakkeen, joita löytyy kirjastoista.

Lomakkeessa voi kertoa, missä kirjastossa haluaa digineuvontaa ja minkä tyyppistä apua kaipaa.

– Digineuvonnassa on hyvä olla oma laite mukana, mutta tarvittaessa voimme käyttää myös kirjaston koneita, sanoo Ojala.

Opetus koostuu kahdesta 45 minuutin mittaisesta oppitunnista, jossa käydään läpi oppilaan kone ja sen kunto sekä oppilasta askarruttavat asiat.

Kokkolan seudun opisto on järjestänyt yksilöopetusta digiasioissa aiemminkin, mutta se on maksullista. Ojala sanoo, että jos tarvetta on lisäopetukselle, voivat digineuvontaan osallistuneet kääntyä nytkin opiston puoleen ja ostaa opetusta.

– Tässä on tarkoitus samalla tehdä opiston toimintaa tutuksi.

Syksyllä käynnistyy myös erilaisia atk-kursseja, joilla käsitellään samoja asioita.

– Ryhmät ovat pieniä, joten sielläkin opetus on lähes yksilöopetusta.

Vuodesta 2011 lähtien opistolla tietotekniikkaa päätoimisesti opettanut Ojala sanoo, että apua kaivataan nyt enemmän älypuhelimien käyttöön.

– Älypuhelimet ovat syrjäyttäneet tablettitietokoneet, vaikka niiden näytöt ovat isokokoisempia ja siten helpompia käyttää ja tietoturva on niissä parempi kuin perinteisissä tietokoneissa.

Digineuvontaa Ojala on järjestänyt maaliskuun alusta lähtien ja oppilaita on ollut toistaiseksi toistakymmentä.

– Kälviällä ilmoittautuminen on ollut aktiivisinta, mutta on ilmoittautuneita ollut myös kanta-Kokkolasta ja Lohtajaltakin.

Digineuvontaan Kokkolan seudun opisto, Kokkotyö-säätiö ja Koivuhaan palvelukeskus ovat olleet mukana OPH-hallituksen rahoittamassa Aikuisten digi-koulutushankkeessa. Hankkeen puitteissa digineuvontaa järjestetään myös Kokkotyö-säätiölle ja Koivuhaan palvelukeskuksen jäsenistölle.

Hanke käynnistyi maaliskuussa ja jatkuu toukokuuhun saakka. Koulutushankkeen kokonaiskesto on vuoden 2020 loppuun. Kesällä pidetään tauko digineuvonnasta. Koulutuksia jatketaan hankkeen määrittämissä puitteissa vuoteen 2020 saakka.

– Aktiivisia yhdistyksiä ja järjestöjä toivotaan mukaan aikuisten digi-koulutuksen kumppaneiksi. Koulutushankkeen päätyttyä Kokkolan seudun opisto olisi digi-koulutuksen ja neuvontapalvelun keskiössä Kokkolan asukkaille jatkossakin.