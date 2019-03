Perusduunari Ilkka harrastaa asuilla pelleilyä, somistamista ja sketsien tekoa



Ilikka. Ilu. Tai oikeasti Kangas-Hynnilän Ilkka. Ne, joilla on etuoikeus tuntea mies, saavat nauttia alati yllättävistä huumoripläjäyksistä. Oven avaa yleensä jonkin sortin mummo, gorilla tai Hevos-Mauri. Hevos-Mauri on Ilkan luoma hahmo, joka ottaa kantaa asiaan kuin asiaan ja ymmärtää asiat niin kuin ymmärtää. Hevosten kanssa hänellä ei ole mitään tekemistä.

– Mauri esimerkiksi kommentoi uutista vesisynnytysten lisääntymisestä siten, että hän harmittelee uimahallien jo valmiiksi tukkeutuneita altaita. Sinne vielä synnyttäjät!

Ilkka on keksinyt hahmoja aina. Kotoa löytyy pienoisen teatterin rekvisiittamäärä: erikoisvarustekomero pursuaa peruukkeja, naamareita, tekohampaita, hattuja, takkeja, mekkoja. Paraatipaikalla on Hevos-Maurin asu ja itse tehty hevonen.

Varsinaisesti rekvisiitan hankkiminen alkoi amerikanauto-harrastuksesta.

– Kun autoja laitettiin näytille, halusin somistaa ympäristön ja autossa olevan näytenuket. Siitä sitä rekvisiittaa alkoi kertymään.

Ilkka arvioi, että autotallissa oleva Pontiac on hänen ehkä 20. amerikanautonsa. Ainakin.

Sinkkitehtaalla kolmivuorotyötä tekevän Ilkan koti on kuin jonkinlainen kotimuseo tai studio. Hienot retrotavarat kuten Remun rummut tai vanhat Hurriganes-julisteet ovat paraatipaikalla. Kattoon on liimattu kitaroita ja mandoliineja, on valtavia peilejä, diskovaloja ja kaikenlaisia kylttejä, mainostauluja ja hahmoja siellä täällä, upea käsintehty vintage-pyöräkin nököttää olohuoneen nurkassa.

– Hurriganes, se on se juttu. Soitan tai oikeastaan laulan myös B.B. Boogie-bändissä, joka soittaa pelkästään Hurriganesia, paljastaa Ilkka.

Silmälle riittää niin paljon katsomista, että yksi tunti ei riitä mihinkään. Autotallissa huomio kiinnittyy putipuhtaaseen lattiaan, jossa pitäisi periaatteessa kävellä sukat jalassa. Kaikki kiiltää, myös 1960-luvun käyttämätön tukankuivauslaite ja lakattujen kynsien kuivuri sekä muut omituiset tavarat. Kiiltävä on myös vaaleanpunainen vespa, jonka sarvissa Ilkka ilahdutti kaupunkilaisia kesällä mummoksi pukeutuneena.

– Liikennevaloissa ihmisillä oli hauskaa, kun ajelin lypsykone vespan perällä menemään, nauraa Ilkka.

Jos sinulla on tuuria, voit törmätä Ilkkaan yleisillä paikoilla milloin missäkin hahmossa, parrassa tai peruukissa. Jos kuulut tuttavapiiriin, pääset nauttimaan Hevos-Maurin videotervehdyksistä.

– Yleensä kyllä viihdytän vain ystäviä. Se onkin se juttu: saada itsensä ja muut ihmiset hyvälle tuulelle, perustelee Ilkka.