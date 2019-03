Kuka kaipaa kirurgia ja mitä sanovat poliitikot? kysyi vastuualuejohtaja ja vatsaelinkirurgi Misa Kokkonen mielipidekirjoituksessaan – Keskipohjanmaan facebookissa keskustellaan



Kirjoituksessaan hän pohdiskeli muun muassa Suomessa käynnissä olevaa suurta erikoissairaanhoidon uudistusta.

– Valtioneuvosto on linjannut tammikuussa 2018 voimaan tulleessa asetuksessa kirurgisten hoitojen keskittämisestä aiempaa harvempiin sairaaloihin. Linjaus on niin radikaali, että täytäntöönpano odottaa toteutumistaan vielä suurimmalta osin koko maassa, hän jyrähti kirjoituksessaan.

Kirurgi peräänkuulutti myös muun muassa paksusyöpäpotilaille säällistä omassa sairaalassa tapahtuvaa hoitoketjua.

– Nyt on ehdotettu myös paksusuolisyövän leikkausten keskittämistä. Tässä kohtaa on syytä pysähtyä. Syöpäpotilaat tarvitsevat paljon sairaalan palveluita ja asiantuntemusta. Paksusuolen syövän löytyessä edessä on tähystykset, röntgenkuvaukset ja laboratoriokokeet ennen h-hetkeä leikkaussalissa. Leikkauksen jälkeen edessä on mahdollisesti vuosien hoitosuhde syöpälääkärin kanssa. Käyntejä sairaalaan tulee helposti kymmenen. Olemme joutumassa tilanteeseen, jossa tutkimukset, hoito ja seuranta tapahtuvat eri sairaaloissa. Monimutkaista ja epävarmaa. Syöpäpotilaiden hoito on ison joukon tiimityötä. Jos nämä leikkaukset siirtyvät Ouluun menetämme ajan mittaan myös haasteita kaipaavat lääkärit ja hoitajat ja heidän osaamisensa, hän kirjoittaa.

Vatsaelinkirurgi Misa Kokkonen aprikoi myös sitä, että kuinka pätevää henkilökuntaa saadaan jatkossakin alueelle.

– Meillä on pienehkö mutta toimiva sairaala kaukana yliopistosairaalasta. Täällä syntyy paljon lapsia. Toiminnan päivystävänä sairaalana ja synnytyssairaalana on säilyttävä joka tapauksessa. Tämä vaatii työvoimaa jota emme voi pitää jos sairaala ei tarjoa riittävästi mielekästä päiväsajan tekemästä. Vatsaelinkirurgimme tekevät vuosittain noin 300 päivystysleikkausta. Päivystysleikkaus suolen puhkeaman vuoksi on usein haasteellisempi ja riskialttiimpi kuin ennalta suunnitellusti tehtävä syöpäleikkaus.

On outoa, että, että kaikkein vaikeimpia leikkauksia saa ja pitää edelleen tehdä, mutta helpompia ei. Haastavien syöpäpotilaiden hoidosta tuleva kokemus tuo tarvittavan rauhallisuuden kun valmistaudumme tekemään hätäleikkausta.

Mahdollisuutemme rekrytoida lääkäreitä riippuu ennen kaikkea sairaalamme profiilista. Maineemme on tärkein tekijä etsiessämme erikoistuvia lääkäreitä joista saamme ajallaan uusia, entistä parempia vastuunkantajia. Huonoilla päätöksillä oven takana on keikkafirman myyntimiehiä paljon enemmän kuin lääkäreitä.

Mitä tuumivat poliitikkomme? Hieman kateellisena olen kuunnellut kuinka Vaasan ja Oulaskankaan alueella on omat esitaistelijansa; poliitikkoja jotka ovat valmiita korottamaan ääntänsä ja likaamaan kätensä oman alueensa puolesta. Piiloutuvasta vartiomiehestä ei ole mitään hyötyä. Mitä meidän siis tulisi tehdä? Kysyy Kokkonen kirjoituksessaan.