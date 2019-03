Päihderiippuvainen äiti kertoo: "Elin täydellistä kaksoiselämää"

Joka vuosi tuhannet kehittyvät vauvat ovat vaarassa äidin päihteidenkäytön vuoksi. Päihteidenkäyttäjillä raskaus on monesti ehtinyt pitkälle, ennen kuin se edes huomataan.

Oli joulu. Tanjan, 36, viimeinen muistikuva on, kun hän leipoi Muumi-piparkakkutalon. Seuraava muistikuva on tammikuun puolesta välistä, kun hän on junassa matkalla päihdehoitoon. Kolmen viikon aikana hän oli vetänyt 60 diapamia ja paljon subutexia.

Tanja oli raskaana. Hänen vanhempi lapsensa oli palautettu muutama kuukausi sitten sijoituksesta kotiin, kun lastensuojelu oli siinä uskossa, että Tanja on nyt raittiina.

– Mutta elin täydellistä kaksoiselämää, hän tunnustaa.

Tanja oli käyttänyt suonensisäisiä huumeita yli kymmenen vuoden ajan. Välillä oli ollut kuivempiakin jaksoja, jolloin hän oli opiskellut ja perustanut toiminimen.

Ensimmäistä lasta odottaessaan Tanja oli pysynyt raittiina. Sitten hän oli luisunut takaisin huume-elämään, ja lapsi oli huostaanotettu ennen 1-vuotissyntymäpäiväänsä.

– Silloin rakkauteni amfetamiiniin oli suurempi kuin rakkaus omaan lapseeni.

Jo paljon ennen joulua Tanja oli huomannut olevansa taas raskaana.

– Mutta toimin kuin strutsi ja pistin pään todellisuudelta pensaaseen. Sisimmässäni kuitenkin tiesin, että kujanjuoksu oli alkanut. Tämä korttitalo tulee romahtamaan.

Tanja käytti suuria määriä subutexiä ja benzoja, amfetamiinin hän oli lopettanut. Lisäksi hän oli opetellut uudestaan viinin tissuttelun taidon.

– Minulla oli päihderiippuvaisen täydellinen itsekeskeisyys ja jotenkin harhaiset ajatukset, kuten huumeaddiktilla on. En ymmärtänyt, että olen ihan oikeasti raskaana ja sisälläni kasvaa lapsi. Kielsin oman tilani.

Neuvolasta Tanja oli lähetetty menneisyytensä vuoksi HAL-poliklinikalle. Siellä hoidetaan odottavia äitejä, jotka ovat olleet huume-, lääke- tai alkoholiriippuvaisia.

– Sitten jäin kiinni seuloissa. Samalla myönsin ongelmani. Olin niin väsynyt omaan tilanteeseeni. Minulla oli jatkuvia pelkotiloja, eikä mikään päihde enää tuntunut miltään.

Samoihin aikoihin Tanja kuuli, että kotona asuva lapsi oli kysellyt muilta, että käyttääkö äiti taas.

Lapsi purskahti itkuun: ”Mä en äiti kestä, jos sulle tai vauvalle tapahtuu jotain”.

– Vastasin, että en minäkään kestä, enkä sitä, jos sulle tapahtuu jotain. Sanoin, että lupaan yrittää vielä kerran. En jaksa tätä enää.

Seuraavana päivänä Tanja soitti päihdekuntoutuslaitokseen. Joulu oli ovella, joten aloittaminen siirtyi kolmen viikon päähän.

Lopulta Tanja pääsi perille toisella paikkakunnalla sijaitsevaan päihdehoitolaan.

– Olin niin helpottunut, kun näin ne ihmiset. Ihan viimeisillä voimilla raahauduin sinne. Annoin tulla ja puhuin tuntikausia. Kerroin aivan kaiken.

Sitten iskivät kipeät ajatukset.

– Minkälainen äiti oikein olen? Miten vauva voi, entä vanhempi lapsi?

Muistikuvat alkoivat vyöryä päälle.

– Kuinka olin lyönyt esikoista ja hän oli ollut kyydissäni, kun olin ajanut kamapäissäni.

Tanjasta tuntui, että hänen päänsä oli tulessa.

– En edes itkenyt, vaan ulvoin: miten kukaan voi elää tällaisten asioiden kanssa raittiina?

Hoidossa Tanja sai ymmärryksen siitä, millainen sairaus alkoholismi on ja millainen ihmishirviö hänestä oli tunnetasolla tullut. Samalla oli otettava vastuu omasta toipumisesta, elämästä ja tehdyistä asioista.

Kävi ilmi, että myös Tanjan äiti oli juonut raskausaikana.

– Olen siis syntynyt täysiverisenä addiktina tähän maailmaan.

Kun Tanja kotiutui, kotona odotti mies, joka käytti aineita edelleen.

– Ilmoitin, että sinä lähdet hoitoon tai me eroamme. Tajusin, että elämäni keskiössä on nyt lapsen, tulevan lapsen ja oma hyvinvointini.

Mies meni hoitoon, mutta lopulta pari päätyi kuitenkin eroon.

– Olimme raittiina toisillemme ventovieraita.

Raskaus eteni ja Tanja pysyi päihteettömänä. Lapsivesi meni kolmisen viikkoa ennen laskettua aikaa.

Lapsi syntyi hätäsektiolla. Kuin ihmeen kaupalla äiti ja lapsi selvisivät.

Tanjan kohtu repesi synnytyksessä. Vauva syntyi elottomana, mutta hänet saatiin elvytettyä. Vastasyntynyt vietiin viilennyshoitoon, jossa kehon lämpötila lasketaan 32 asteeseen aivovamman riskin minimoimiseksi.

Tanja itse joutui moneksi päiväksi teholle.

– Sairaalassa minulle tuli hyvin voimakas tietoisuus, että mikäli lähden vielä käyttämään aineita, tulen tuhoutumaan. Tämä kipu olisi vasta alkusoittoa. Elämäni tarkoitus tuli kristallinkirkkaaksi: pidä kiinni omasta raittiudestasi ja lapsistasi. Se oli selkeyden ja täydellisen kirkkauden hetki, muistelee Tanja.

Hän pelkäsi kuollakseen hetkeä, kun saisi nähdä lapsen.

– Minulla oli pelko kohdata lapsi ja samalla tekojeni seuraukset.

Äitiä varoiteltiin myös siitä, ettei kannata odottaa tervettä lasta, sillä hapenpuute oli kestänyt sen verran pitkään. Lopulta Tanja meni katsomaan lastaan, otti sen syliin ja yritti mekaanisesti imettää.

– Suurin pelkoni oli, etten saisi lapseen yhteyttä.

Sitten lapsi avasi silmät ja katsoi Tanjaan.

– Hänen silmissään pystyi näkemään pienet galaksit ja pohjattoman avaruuden. Minä ja lääkäri totesimme, että tämä tyyppi oli käynyt jossain siellä... Siitä hetkestä alkoi meidän molempien toipuminen.

Ensimmäinen vuosi oli viikosta toiseen elämistä, ja läsnä oli kova huoli.

– Oppiiko vauva kääntymään ja istumaan. Ja huh, aina se oppi seuraavan vaiheen. Vauva näytti normaalilta, söi ja nukkui hyvin.

Nykyään Tanjan lapsille kuuluu hyvää. Kuopus on hurmaava persoona ja aivan tavallinen lapsi. Vanhempi lapsi opiskelee ammattiin ja seurustelee.

Tanja on pysynyt raittiina. Myös nuoremman lapsen isä on raitis. Hän ja Tanja ovat hyvissä ja lämpimissä väleissä.

Haastateltavan nimi ja muutamia yksityiskohtia on muutettu perheen yksityisyyden suojelemiseksi.