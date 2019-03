Lukijan mielipide: Hoitoa ja hoivaa tarvitsevia on paljon



Sosiaali- ja terveydenhuollon uudelleen organisointi kaatui jo kolmannessa eduskunnassa peräkkäin. Mutta syyt, joiden vuoksi uudistusta on tehty, eivät ole kadonneet mihinkään. Hoitoa ja hoivaa tarvitsevia on paljon ja uusia hoitokeinoja kehitetään jatkuvasti samalla kun käytettävissä olevan rahan määrä lisääntyy tarpeita hitaammin. Vaikka työllisyyttä on saatu parannettua ja kansantaloutta kohennettua.

Keski-Pohjanmaallakin on myös kuntien suunnista kovat paineet siihen, että sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannuksia pitäisi saada vähennettyä. Ja vähentäminen kohdistuu aina johonkin. Uudessa Kokkolassa näyttävät Lohtajalla olevat palvelut olevan erityisen houkutteleva säästökohde. Lepolan sulkeminen nousee toistuvasti esille. Kyseessä on yhteinen talo, jonka kolme kuntaa rakensivat kymmenisen vuotta sodan päättymisen jälkeen turvaksi ikääntyneille asukkailleen.

On totta, että yhä useampi 80 vuotta täyttänyt on toimintakykyinen ja aktiivinen, kykenevä elämään kotonaan. Mutta eivät kaikki ole. Ja meidän velvollisuutemme on huolehtia myös heistä. 50-luvulla, paljon köyhempänä aikana se koettiin tärkeäksi. Emmekö me paremman hyvinvoinnin aikana kykene samaan.

Palveluita on pakko järjestää uudelleen. Mutta se tulee kyetä tekemään yhteisymmärryksessä ja riittävän pitkällä aikavälillä. Tarvitaan 5-10 vuoden kokonaissuunnitelma siitä, missä ja millaisia palveluita Keski-Pohjanmaalla tulevaisuudessa on. Millainen on hyväksyttävä matka neuvolaan, lääkärin taikka hammaslääkärin vastaanotolle ja niin edelleen. Ja palveluita järjestettäessä on tärkeää käyttää hyväksi kaikkea olemassa olevaa palveluosaamista.

Tässä tilanteessa pidämme Lepolan lopettamista hätiköitynä, emmekä voi hyväksyä hyvin toimivan ja hyvää palvelua antavan palvelukodin sulkemista.